Sorsdöntő estéhez érkezett Stohl András: így látják a Nagy Ő bombázóinak esélyeit

Ma este kiderül, ki kerül a legközelebb Stohl András szívéhez a reality fináléjában. A Nagy Ő döntése nemcsak két nő között dől el, hanem múlt és jövő, biztonság és szenvedély között is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 19:15
Az utolsó rózsaceremónia óta Stohl András láthatóan vívódik. A kérdés nem csupán az, hogy kit választ a Nagy ő, hanem az is, milyen életet szeretne élni a válása után.

A Nagy Ő Liptai Claudiát is segítségül hívta a döntése meghozatalárhoz.
A Nagy Ő nem tudja, hallgasson-e a barátja, Liptai Claudia tanácsára (Forrás: TV2)

A Nagy Ő kemény kérdést kap ma Kiarától

A Nagy Ő mai adásában fény derül rá, hogy Kiara vagy Kriszta tudott közelebb kerülni András szívéhez. A tét óriási, a döntés pedig szemmel láthatóan megviseli a színészt-műsorvezetőt. A Nagy Ő Stohl András számára most valódi önvizsgálat: maradjon annál, amit ismer, vagy merjen egy teljesen új irányba lépni? Kiara a tűz, a hevesség, a fiatalos lendület, a szórakozás, a szexualitás és a humor megtestesítője. Intenzív, értelmes nő, aki nem fél kimondani a véleményét. Egy ponton kemény kérdéssel fordul Andráshoz: 

Durvább az, hogy arról szólnak a hírek, hogy Stohl András egy pornóssal jött össze, mint az, hogy Stohl András egy balesetet okozott és börtönbe került?

Kiara arra kéri, hallgasson Liptai Claudiára, aki szerint épp ő hozhatna újdonságot András életébe, különösen a válás után. Claudia úgy véli, nem feltétlenül azt kell megtalálni, akivel élete végéig együtt marad, hanem azt, aki most valóban boldoggá teszi. Kriszta ezzel szemben a megfontolt nőiességet, az érettebb, nyugodtabb, mégis izgalmas eleganciát képviseli. Ő a szeretet, az otthon, a melegség és a letisztultság ígéretét hordozza. „Ez az, amit ismerek, ebben éltem eddig” – fogalmaz András, aki érzi a biztonság vonzását, de közben vágyik valami másra is.

Stohl Buci kemény döntés előtt áll, nehezen tud választani Kiara és Kriszta között (Fotó:  TV2)

Krisztát szívesebben látnák András mellett

A döntésképtelenség miatt András és Léka-Kiss Ramóna leülnek beszélgetni. Rami igyekszik tisztán látni, segíteni, sőt, segítségül hívja a már kiesett lányokat is. Videóüzenetben Móni, Böbe és Gina is elmondják véleményüket. Böbe szerinta férfi értékét elárulja a mellette álló nő”, és Kriszta lenne az, aki valóban hozzátenne András boldogságához. Móni úgy látja, Kiarának a szakmája a csábítás, míg Kriszta igazi társ lehetne. Gina viszont kitart Kiara mellett, szerinte köztük van meg az a plusz, az az összhang, ami Andrásnak kell és Krisztából hiányzik. 

A család és Till Attila véleménye tovább árnyalja a helyzetet. András lánya, Rebeka Kriszta mellett teszi le a voksát, és nem tudná elképzelni, hogy Kiara üljön a karácsonyi asztalnál. András bevallja: félne a családtagjai és a társadalom megítélésétől, az újságcikkektől is. Stohl András Nagy Ő-ként most minden korábbinál élesebben rajzolódik ki a kérdés: megfelelni másoknak, vagy végre önmagáért élni? Kiara Lord egy új élet lehetőségét kínálja, mély elköteleződések nélküli, szenvedélyes jelenlétet. Kriszta pedig a biztos kikötőt jelenti. Hogy a Nagy Ő 2026 fináléjában melyik út mellett dönt, az ma este kiderül. Egy biztos: András választása nemcsak a szívéről, hanem az identitásáról is szól.

 

