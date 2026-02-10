„Én belemásztam volna a szájába” – Stohl András két nővel is csókolózott a Nagy Ő-ben!

Ugyan lassan érkezett az első csók a Nagy Ő idei évadába, de a mai adás kifejezetten bővelkedett a merész lépésekben, új szintre emelve az intimitást. A randevúk, a játék és a spontaneitás olyan pillanatokat szültek, amelyek garantált beszédtémát adnak.

A Nagy Ő mai adásában Panna szájrapuszival koronázhatta meg a randevúját Andrással (Fotó: TV2)

A Nagy ő-ben egyik csók követte a másikat – belejöttek a lányok

A Nagy Ő adásában –nem is kérdés– Stohl Buci volt a csókkirály. Néhány nappal ezelőtt Kiara Lord emelte újabb szintre a villában uralkodó szenvedély-cunamit, amikor egy romantikus jakuzzis fürdőzés közben forró csókot váltott Andrással, ezzel magasra téve a lécet mindenki más számára. Stohl András Nagy Ő története azonban itt nem állt meg: a mai részben két lány is úgy döntött, közelebb merészkedik hozzá. András Pannát hívta el egy egész napos romantikus randevúra, melynek a végén egy bensőséges piknik során kerültek közel egymáshoz, a végkifejlett pedig meglepően jól alakult. A beszélgetések, az összenevetések és a csendes pillantások mind azt jelezték, hogy köztük valódi kémia alakulhat. A randevú végén egy kissé félresikerült, mégis sokatmondó szájrapuszi pecsételte meg a találkozót, jelezve, hogy ez a kapcsolat még tartogathat meglepetéseket.

Böbe elégedett ugyan a hirtelen szájrapuszival, de egy forró Stohl András csókra azért még benevezett volna (Fotó: TV2)

Böbe kapott az alkalmon

Az est azonban itt sem ért véget. A villában maradt lányok rögtönzött színházi előadással lepték meg Andrást, ahol Böbe és Bandi közös jelenete váratlan fordulatot vett. Böbe hirtelen odahajolt, és egy szájpuszival zökkentette ki Andrást a szerepéből – a lányok döbbent csendben figyelték a jelenetet. Böbe később csak ennyit mondott:

Én belemásztam volna a szájába, de nem volt annyi idő.

Panna közben továbbra is úgy véli, Kiara inkább játszani jött, és női trükkökkel próbálja elbizonytalanítani Bucit. Egy biztos: a Nagy Ő Stohl András körül egyre élesebb a verseny, és Buci Pannának szánt záró gondolata a randevú végén sok mindent sejtet: „Lehet, hogy a mi történetünk csak most kezdődik.”