RETRO RÁDIÓ

„Mindvégig ő volt számomra a legvonzóbb nő" - Stohl András elárulta kit akar valójában

Nem rejtette véka alá érzéseit. Ezt a nőt akarta mindig is Stohl András.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 09:10
Stohl András TV2 gina Nagy Ő

Hatalmas fordulatra került sor a Nagy Ő legutóbbi adásában. Stohl András az összes bent maradt lány közül végre választott. Elárulta, hogy mindig is ő volt a legonzóbb számára.

Stohl András
Stohl András mindenkit meglepett Fotó: TV2 Sajtószoba 

Stohl András kiválasztotta Ginát

Az összes lányt megdöbbentette Stohl András, amikor Ginát választotta ki randipartnerének, akivel kivételesen több időt szeretne eltölteni, mint eddig. Az egész estés program nem tetszett a Nagy Ő többi jelöltjének, akik mind András kegyiért harcolnak. Kriszta nyíltan elmondta, hogy Stohl András nem tud a lánynak nemet mondani és szerinte ez Gina legutolsó esélye. Kiara Lord szerint pedig a Nagy Ő egy vadász.

Valójában mindvégig ő volt számomra a legvonzóbb nő, de nem engedett magához közel

- mondta Stohl András a Ginával való randija elején. Szerinte a jég azóta megtört közöttük.

A Nagy Ő készen állt kiteríteni a lapjait Gina előtt és elhatározta, hogy ha minden jól megy már párként térnek vissza a villába.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu