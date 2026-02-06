RETRO RÁDIÓ

Lebukott a Nagy Ő - így jelent meg a randevún

A Nagy Ő következő adásában ismét randevúzni mennek a kiválasztott hölgyek. Azonban nem indult jól Stohl András egyik randevúja.

Metropol
2026.02.06.
nagy ő stohl andrás kriszta randi

A péntek esti adás ismét rengeteg izgalmat tartogat a Nagy Ő nézői számára. Stohl András ugyanis újabb randevúkra viszi a kiválasztott hölgyeket, köztük Krisztát is. Azonban a híres színész rúzsfoltosan jelent meg a találkozón, amit randipartnere nem is hagyott szó nélkül. 

Rúzsfoltosan jelent meg a randevún Stohl András
Rúzsfoltosan jelent meg a randevún Stohl András Fotó: Szabolcs László / Szabolcs László

Lebukott Stohl András 

De tök ciki így eljönni egy másik randira 

- mondta a Nagy Ő-nek Kriszta.

Stohl András azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy nagyon fáradt, de azt ő is beismerte, hogy nagyon nem volt illendő így megjelenni a randevún.

Ez gáz, ezt tudom

- mondta Stohl András.

„Fáradt vagyok, igen, mert azért ez nehéz, érted, és például ilyenre nem figyelek oda, amikor veled jövök el randizni. Tiszteletlenség, azt kész” - tette hozzá a Nagy Ő.

De vajon kivel töltötte a Nagy Ő Kriszta előtt az időt? A ma esti adásban kiderül:

 

