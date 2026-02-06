Lebukott a Nagy Ő - így jelent meg a randevún
A Nagy Ő következő adásában ismét randevúzni mennek a kiválasztott hölgyek. Azonban nem indult jól Stohl András egyik randevúja.
A péntek esti adás ismét rengeteg izgalmat tartogat a Nagy Ő nézői számára. Stohl András ugyanis újabb randevúkra viszi a kiválasztott hölgyeket, köztük Krisztát is. Azonban a híres színész rúzsfoltosan jelent meg a találkozón, amit randipartnere nem is hagyott szó nélkül.
Lebukott Stohl András
De tök ciki így eljönni egy másik randira
- mondta a Nagy Ő-nek Kriszta.
Stohl András azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy nagyon fáradt, de azt ő is beismerte, hogy nagyon nem volt illendő így megjelenni a randevún.
Ez gáz, ezt tudom
- mondta Stohl András.
„Fáradt vagyok, igen, mert azért ez nehéz, érted, és például ilyenre nem figyelek oda, amikor veled jövök el randizni. Tiszteletlenség, azt kész” - tette hozzá a Nagy Ő.
De vajon kivel töltötte a Nagy Ő Kriszta előtt az időt? A ma esti adásban kiderül:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre