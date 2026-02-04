Stohl András nemcsak párt, pótanyát is keres: minden, amit a Nagy ő gyermekeiről tudni kell
A TV2 reality-jében ezúttal Stohl András keresi élete párját, s közben szem előtt kell tartania, hogy gyermekei és unokája számára is megfelelő nőt kell találnia. A Nagy Ő immár hetedik évaddal tért vissza.
Stohl András A Nagy Ő 2026-os évada miatt szerepel mostanában a bulvár hírekben. A színész, szinkronszínész ötgyermekes édesapa is, sőt, már unokája is van. Ezért, mikor A Nagy Ő szereplői közül válogat, a családját is figyelembe kell vennie. De mit kell tudni Stohl András gyerekeiről? Mutatjuk.
A Nagy Ő: Stohl András gyerekei érdekeit is figyelembe veszi?
A hamarosan 59. születésnapján ünneplő színész életében nem a rózsaceremóniák jelentik a legnagyobb kihívást, hiszen igazi nagycsaládos apuka: öt gyermeke van, ráadásul mozaikcsaládban. A legidősebb lánya, a táncművész-műsorvezető Stohl Luca már felnőtt, 33 éves, sőt már gyermeke is van, kislánya, Róza 2023 májusában született – Stohl András tehát nagypapa is.
Stohl Andrásnak első feleségétől, Tordai Éva balett-táncostól – aki ma már divattervezőként dolgozik – még egy lánya született: Rebeka. A 29 éves lány a minap A Nagy Ő műsorában is feltűnt, s az eddigi legbiztosabb befutót, Kiara Lordot bírálta…
Nem akarok vele előítéletes lenni, bár nehéz. Neked ő nem lenne jó társad, mert ő egy feladat lenne az életedben. Bandikával [Stohl András 11 éves fia – a szerk.] meg leül majd egy asztalhoz…
– utalt Kiara felnőttfilmes múltjára, bár megjegyezte, hogy nem tartja bűnnek, amit csinál csupán szürreálisnak gondolja a helyzetet. A friss menyasszony Stohl Rebeka ugyanakkor elismerően beszélt Szarka Éváról, aki kifejezetten szimpatikus volt számára.
Stohl Bandika is színész lesz?
Stohl András Tordai Évával való 2003-as válása után Ancsikával élt élettársi kapcsolatban, akitől szintén két gyermeke született: Franciska és Stohl egyetlen fia: Bandika. Már ők is kamaszkorba léptek.
A kis Bandika nemcsak édesapja nevét, de arcvonásait is örökölte, néhány éve pedig azt is elárulta: felnőttként apja nyomdokaiba lépve színész, énekes szeretne lenni.
Stohl András ezután Vicával kötött házasságot, akivel nem sokkal a műsor bejelentése előtt vallottak a válásukról. Közös fiuk, Stohl András legkisebb gyermeke, Bella Julianna még 2022-ben született – tehát legnagyobb testvérével, Lucával három évtizedes a korkülönbség, ráadásul nővére, Luca gyermekével is majdnem egyidős…
