Szoboszlai édesapja elárulta a receptet, így léphetnek Dominik nyomába az ifjú futballisták

Szoboszlai Dominik mára az angol bajnokság egyik, ha nem a legjobb középpályásává nőtte ki magát. A Liverpool játékosának értéke a napokban tovább emelkedett, jelenleg már 100 millió euróra (40 milliárd forint) becsülik. Nevét ma már minden futballszerető ismeri, ám az az ember, akivel az egész történet elkezdődött – édesapja, Szoboszlai Zsolt – ritkán szólal meg. Most azonban kivételt tett: a szegedi Business Feszten egy előadás keretében beszélt arról, mi kell ahhoz, hogy valakiből profi futballista váljon.

Szoboszlai Zsolt elmondta, mi kell ahhoz, hogy valaki profi labdarúgó legyen Fotó: NSO

Nagyon sok olyan játékost láttam, akikről talán még azt is mondanám, hogy Dominiknál sokkal tehetségesebbek voltak. Ha a fiuk vagy lányuk sportolt, hány olyan játékos volt csapaton belül, akikről azt mondtuk, hogy ha őbelőle nem lesz futballista, akkor senkiből, és nem lett. Mert valami nem stimmelt, fizikalitásban nem volt annyira terhelhető, vagy mentálisan nem tudott bizonyos terhet elviselni

- mondta Szoboszlai Dominik édesapja, aki a Tatabányával tizenöt NB I-es meccsen szerepelt.

Szoboszlai Zsolt kiemelte a neveltetés fontosságát

A sportvezető szerint egy gyerek hatéves koráig mindent a családból hoz – a jót és a rosszat egyaránt. Ugyanakkor arra is figyelmeztette a szülőket, hogy a túlzott ráhatás könnyen visszaüthet.

Nagyon fontos, hogy a szülő rájöjjön, hogy amikor a mérkőzésen torkaszakadtából ordibál be a pálya széléről, szerencsétlen gyerek azt sem tudja, hogy mit csináljon. Mert az van a fejében, hogy ha nem azt csinálom, amit fater mond, akkor otthon letépi a fejemet, de ha pedig nem azt csinálom, amit az edző mond, akkor nem fogok többet játszani. És a másodperc tört része alatt ott neki játékhelyzetben döntenie kell

A Szeged TV-nek arról is beszélt, hogy még akkor is számos buktató adódhat az úton, ha egy szülő mindent a lehető legjobban csinál – hiszen ahhoz, hogy valakiből profi legyen, rengeteg tényezőnek kell összeállnia.

Ahogy növekszik a gyerek, jön a kamaszkor, a fiatalkor és ott azért egy sérülés vagy akár kapcsolat, bármi beleszólhat ebbe a dologba. Én azt gondolom, hogy ha valaki végig célirányosan célokat tűz ki magának, és a sportban olyan szinten van, hogy nemcsak hobbi szinten fogja majd csinálni, akkor azt gondolom, már látszik 14-16 éves korban, hogy futballista szeretne lenni, csak hát nem mindegy, hogy milyen.

Az interjú végén fiára, Dominikra is kitért: hosszú éveken át mellette állt, és folyamatosan segítette tanácsokkal. Bevallása szerint azonban ma már ritkábban szól bele a játékába.

Szakmailag inkább csak azt, amit ő csinál, azt szoktam értékelni. Csapatszinten nem is tudok belefolyni, mert nem tudom, mit kér az edző. Meg szoktam kérdezni, hogy tőle mit kért, és ezzel szemben én mit láttam a mérkőzésen. Átbeszéljük, ő hogy érezte magát a mérkőzésen, hogyan látta a meccset, de ezen kívül már nem kell belefolynom annyira

- zárta az 51 éves edző és sportvezető.