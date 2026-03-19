Rendkívüli bejelentések a Kormányinfón – Videó

A Kormányinfón ezúttal is Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter adnak tájékoztatást.

Gulyás Gergely a Kormányinfón. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy a szerdai kormányülés legfontosabb témája az európai helyzet áttekintése volt. Ennek oka, hogy a miniszterelnök szerda este Brüsszelbe utazott a kormány- és államfőknek rendezett uniós csúcsra.

A miniszter ismertette a kormány álláspontját, miszerint az Európai Unió egyértelmű hátrányba került gazdasági szempontból Kínához és az Egyesült Államokhoz képest. Ennek oka, hogy a magyarokon és a szlovákokon kívül Európa elvágta magát az olcsó orosz energiától, ami jelentős versenypiaci hátrány okoz a kontinens számára. Gulyás azt is elmondta, hogy bár hivatalosan az uniós versenyképesség fokozása az uniós csúcs fő témája,

valójában mindenki arra számít, hogy Ukrajna és a háború finanszírozása lesz az elsődleges téma Brüsszelben.

Ezzel kapcsolatban változatlan Magyarország álláspontja: amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány nem járul hozzá semmilyen Ukrajnának szánt támogatáshoz, sem a huszadik szankciós csomaghoz, sem a 90 milliárd eurós támogatás folyósításához. Hozzátette:

Ukrajna két ország, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát veszélyezteti.

Magyarország akkor támogatja, hogy az unió 90 milliárd euró hitelt adjon Ukrajnának, ha a barátság kőolajvezetéket Zelenszkij elnök megnyitja. A vezeték működőképes, a magyar vizsgáló bizottságot nem engedték, hogy megvizsgálja, nem mutatta meg Ukrajna, hogy ne működne megfelelően a vezeték.

Az olajblokád következményei azokat is sújtja, akik nem a kormányra szavaznak

– szögezte le Gulyás Gergely, majd közölte: a kormány arról is döntött, hogy három ukrán állampolgárt kitiltanak Magyarországról és ezáltal a teljes schengeni övezetből. Ők személyesen fenyegették vagy Magyarországot, vagy a miniszterelnököt, vagy a miniszterelnök családját.

A kormány további hétmilliárd forinttal segíti a tejtermelő gazdákat

– jelentette be Gulyás Gergely. Ennek oka a háború és a viszontvám is, valamint az, hogy megnőtt a tejet adó tehenek száma Európában. A kormány reméli, hogy nem hónapokon át fennmaradó folyamatról van szó, hanem átmeneti állapotról. A jelenlegi döntés segít a termelőknek és a magyar mezőgazdaságnak – hangsúlyozta a Ripost szerint.