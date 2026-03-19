Tűzforró: Metzker Viki csuromvizes átlátszó pólóban pózol

A BSW zenekar nemrég tért haza Thaiföldről, ahol legújabb videóklipjük forgatása zajlott. A csapat hatalmas stábbal indult külföldi útjukra, ahová olyan bombázók kísérték el őket, mint Metzker Viki, Nagy Bogi vagy ByeAlex egykori párja, Rákóczi Benjamina. A végeredmény pedig tüzesebbre sikerült, mint eddig bármi!

A nagy sikerű rapduó nemrég Thaiföldre utazott, ahová BSW Gaben felesége, Metzker Viki, a nemrég elvált Nagy Bogi és a szintén a közelmúltban szinglivé vált Rákóczi Benjamina is elkísérte a stábot. A forgatás természetesen a BSW fiúktól megszokott szexi hangulatban telt, amelyről néhány felvételt most a lemezlovas Metzker Viki meg is osztott Instagram-oldalán.

A videóban a gyönyörű DJ egy medencében pózol, miközben szakad az eső. A lemezlovason fekete bikini látható, melyet egy fehér póló fedne, amennyiben nem lenne csuromvíz. Metzker Viki bikinis teste így teljesen fedetlen, a rajongók pedig természetesen odáig vannak a szőke szépségért!

Vizesen is a legszebb nő vagy

– írta egy kommentelő.

Elképesztően bomba vagy

– szólt hozzá egy másik rajongó.

Bombázók hada tűnik fel a BSW klipjében

A rap-formáció köztudottan sok ismert arccal ápol szoros barátságot, köztük az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Nagy Bogival, vagy Benjaminával, ByeAlex exével, akik most is elkísérték a zenészeket következő daluk videójának felvételére. Metzker Viki Thaiföldön való tartózkodásuk alatt több szexi fotót is közzétett, köztük egy olyat is, ahol Nagy Bogi énekesnővel fekszik a víz tetején. Természetesen a rajongók néhány perc alatt elárasztották a kommentszekciót:

Vizesen is dög!

„Mehetnétek a topmodell leszek-be” – írták a követők.

Románc van a háttérben?

BSW Gaben ugyan nem szerepel az elérhető férfiak listáján, barátja és zenésztársa, BSW Matyi azonban igen, ami rendre izgatja a rajongók fantáziáját. Régóta mennek a találgatások vajon romantikus szál fűzi-e egymáshoz Nagy Bogit és a BSW énekesét, vagy pusztán barátság van köztük. Az énekesnő ugyanis rengeteg időt tölt a zenekar társaságában, nemrég pedig szemfüles rajongók elcsípték, hogy Bogi háttérképe nem más, mint a félmeztelen Matyi!