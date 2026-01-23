Robbant a bomba! Ez az igazság BSW Matyi és Nagy Bogi viszonyáról

Izgalmas viszony! A rajongók már régóta észrevették a tüzet a két előadó közt, most azonban végre megszólaltak a témában. A Bors meglepő titkot osztott meg BSW Matyi és Nagy Bogi viszonyáról. A fiatal énekesnő nemrég jelentette be, hogy válik, amivel szintén rendkívül nagy meglepetést okozott a rajongóknak.

Fény derüt az igazságra Nagy Bogi és BSW Matyi viszonyával kapcsolatban

Fotó: Vida Márton Péter VMP

A szemfüles rajongók az elmúlt hónapokban kezdtek felfigyelni Matyi és Bogi viszonyára. Az énekesnő és a zenész ugyanis meglehetősen jóban vannak, sőt, sokak szerint izzik közöttük a levegő.

A Bors kiderítette, mégis honnan indult a szoros barátság.

Az énekesnő kapcsolatáról már jóval válásának bejelentése előtt találgatni kezdtek. Apró, mégis fontos jelek utaltak, hogy gond lehet köztük: Bogi egyre kevesebbet posztolt férjével és már jegygyűrűjét sem hordta. Ezek után nem sokkal meg is érkezett a hivatalos bejelentés Nagy Bogi és Nyári Marcell válásáról.

Most azonban robbant a bomba! Amikor új pletyka látott napvilágot: BSW Matyi és Bogi lehetséges kapcsolata.

Persze már többször is kijelentették, hogy szigorú munkakapcsolat és barátság van köztük, most azonban kiderült, hogy a megismerkedésükkor ez korántsem volt ennyire egyértelmű.

A Los Tiki Studio podcastjében nemrég Bogi is kamera elé állt, ahol természetesen a BSW zenekar tagjaihoz fűződő viszonyáról is kérdezték.

Igazából én Matyit ismertem meg először, mert két évvel ezelőtt rám írt Instagramon. Feldolgoztam a Mióta elhagytál, nem vagyok álmos című dalukat TikTokra, ezért akkor bekövettük egymást és elkezdtünk csetelgetni

– mesélt az izgalmas kapcsolódásról.

Egyébként én vokálozok a Boldogtalanság című dalon, és ott találkoztunk először személyesen. Kérdezte is, hogy mivel fizessen, vagy mennyivel tartozik, és mondtam, hogy egy közös dallal

– idézte fel az énekesnő, a közös munka pedig azóta létre is jött, sőt, Nagy Bogi a BSW arénakoncertjén is fellépett a srácokkal.