Először ült motorra idén - halálos baleset követelte egy 20 év körüli férfi életét

Idén először ült a motorjára az a 20 év körüli férfi, aki megcsúszott egy kanyarban, majd szalagkorlátnak csapódott és meghalt Parádsasvárnál - hangzott el a Tények mai adásában.

Idén 17 motorbaleset történt csak Heves vármegyében

Szombaton történt a tragikus baleset Parádsasvárnál, ami egy 23 éves motoros életét követelte. A fiatal férfi olyan erővel csapódott egy szalagkorlátnak járművével, hogy az hosszú méteren meghajlott. Segítségére elsőként egy közeli busz utasai siettek, akik megkezdték az újraélesztését, amíg a mentősök nem érkeztek meg. A helyszínre recski, gyöngyösi és egri mentőegységek érkeztek, akik mindent megtettek, hogy megmentsék, de súlyos belső sérülései miatt elhunyt.

Az információk szerint az áldozat tavaly szerzett jogosítványt motorra, és idén először használta. A baleset helyszínén bukósisakját több méterrel arrébb találták meg, így valószínűleg szabálytalanul viselte. Emellett a motor abroncsai is simára voltak kopva.

Bár csak pár hete tart a szezon Heves vármegyében a rendőrség szerint eddig 17 motorbaleset történt.

Vác közelében is egy motoros életét követelte egy baleset. Két, feltehetően egymás mögött haladó jármű kerekei összeértek, aminek következtében az egyik motoros elesett, majd egy szabályosan közlekedő autó elgázolta.