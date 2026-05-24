Mozgó vonat alá zuhant egy férfi Balatonszárszón

Kritikus állapotban szállítottak kórházba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.24. 15:51
balatonszárszó baleset vonat

Egy 40 év körüli, budapesti férfi a peronról egy már mozgásban lévő vonat alá zuhant a balatonszárszói vasútállomáson. A férfin a vonat áthajtott, és kritikus állapotban szállították a kórházba.

Csodával határos módon túlélte a vonatgázolást a férfi
Fotó: Pexels (illusztráció)

Csodával határos módon túlélte a vonatgázolást a férfi

A sonline.hu megkeresésére a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy egy 40 év körüli férfi a balatonszárszói vasútállomáson egy mozgásban lévő szerelvény utolsó előtti kocsija alá esett be, amely át is ment rajta.

Az áldozat csodával határos módon túlélte a baleset. A kiérkező mentősök először a helyszínen ellátták, majd rendkívül súlyos állapotban kórházba szállították.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
