Mozgó vonat alá zuhant egy férfi Balatonszárszón

Egy 40 év körüli, budapesti férfi a peronról egy már mozgásban lévő vonat alá zuhant a balatonszárszói vasútállomáson. A férfin a vonat áthajtott, és kritikus állapotban szállították a kórházba.

Csodával határos módon túlélte a vonatgázolást a férfi

A sonline.hu megkeresésére a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy egy 40 év körüli férfi a balatonszárszói vasútállomáson egy mozgásban lévő szerelvény utolsó előtti kocsija alá esett be, amely át is ment rajta.

Az áldozat csodával határos módon túlélte a baleset. A kiérkező mentősök először a helyszínen ellátták, majd rendkívül súlyos állapotban kórházba szállították.