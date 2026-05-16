Napi cuki: Krumpli a kutya vonattal vette nyakába a világot

Elképesztően aranyos jelenetnek lehettek szemtanúi azok az utasok, akik pénteken reggel Verőce–Vác–Dunakeszi vonalon vonattal utaztak. Ugyanis egy kistestű kutya, becses nevén Krumpli minap reggel úgy döntött, hogy elhagyja otthonát és egyedül indul útnak világot látni.

Krumpli úgy utazott a vonaton, mintha a mindennapi életének része lenne az ingázás. Fotó: Facebook

Krumpli utazását és annak történetét a Fót és környéke Természet- és Állatvédő Egyesület osztotta meg a közösségi oldalán, ahol egy képet is közzétettek a kalandor kutyusról.

Mint írták, "olyan természetességgel utazott, mint aki évek óta ingázik — jegy nélkül ugyan, de láthatóan biztos volt benne, hogy a „nagyon cuki kutya” kategória feljogosítja az utazásra." Azt azonban még ők sem tudták megfejteni, hogy vajon mi lehetett Krumpli úti célja, vagy volt-e bármilyen konkrét hely ahova el akart volna jutni. Mindenesetre az szinte bizonyos, hogy csak egy igen merész kutya az, aki a reggeli csúcsban vonatra pattan teljesen egyedül.

Krumpli a vonatra, a gazdi pedig taxiba pattant

A végtelenül cuki Krumpli kalandja, egyáltalán nem volt veszélytelen. Köszönhetően azonban egy szemfüles utasnak, akinek feltűnt, hogy a kutyus egyedül, gazdi nélkül utazik azonnal Krumpli segítségére sietett és addig őrizte az állatot, amíg annak gazdája a helyszínre nem ért. A fiatal lány, Kitti, azonnal felvette a kapcsolatot a Fót és környéke Természet- és Állatvédő Egyesülettel és Dunakeszin leszállt a kutyával együtt a vonatról, hogy ott le tudják olvasni az állat chipjét.

Ezután ki is derült, hogy kihez tartozik Krumpli és a gazdi azzal a gyorsasággal, ahogyan a kisállata vonatra szállt, úgy ugrott be egy taxiba és ment az elszökött ebért. Miután a fóti állatvédők megosztották a kutya történetét, a gazdi ott is kinyilvánította Kittinek a háláját, amiért nem hagyta magára a szeretett kutyáját.

Forrás: Facebook

Mint az a gazdi kommentjéből kiderült Krumpli az otthoni kerti kennelből szökött meg, aminek fel lett feszítve a kerítése. Az viszont nem derült ki, hogy ezt maga a kutyus vagy más valaki csinálhatta.

A gazdi hozzászólására Kitti is reagált, aki leírta, nagyon örül, hogy a kutya épségben hazatérhetett és látszott rajta, jó dolga van a családjánál.