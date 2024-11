Jó hír a kutyásoknak: egyszerűbben, jövőre pedig ingyen lehet a kis kedvencekkel utazni

A fővárosi közgyűlés a napokban megszavazott egy előterjesztést, melynek értelmében 2025 januárjától ingyen utazhatnak a kutyák a BKK járatain bizonyos feltételek teljesülése esetén. Rá néhány napra a MÁV is közölte: egyszerűsíti a kutyás utazás feltételeit a vonatokon és a buszokon. Mutatjuk a részleteket!

Változnak a kutyások utazására vonatkozó szabályok. Fotó: MÁV-START / facebook.com/mavcsoport

Mostantól egyszerűbb kutyával utazni az InterCityken

Az utazóközönség visszajelzései alapján változnak, egyszerűbbé válnak a kutyák és gazdáik utazására vonatkozó szabályok a MÁV-csoportnál. November 5-től minden helyjegyes vonaton szállítható kis- és közepes termetű kutya zárt doboz nélkül, csupán póráz és szájkosár használata mellett. (Eddig a helyjegyes járatokon csak a kézipoggyász megengedett méreténél nem nagyobb, zárt szállítóeszközben utazhattak a négylábúak.) A többi utas biztonsága érdekében ugyanakkor a kutyáról az utazás során sem a pórázt, sem a szájkosarat nem szabad levenni, illetve a jegyvizsgáló kérésére az állat érvényes – 1 évnél nem régebbi – oltási igazolványát is be kell mutatni, valamint részére továbbra is kutyajegyet vagy kutya-országbérletet kell váltani – olvasható a MÁV közleményében.

Egyéb fontos tudnivalók a változtatásról Ha a kutyás utas közelében ülő másik utas kifogásolja a kutya jelenlétét, kérésére új ülőhelyet biztosít neki a vasúttársaság.

20 kg-nál nehezebb, nagytestű kutyák változatlanul csak a nem helyjegyes vonatokon és csak a kocsik peronján szállíthatók, az utastérbe nem vihetők be!

Januártól a BKK-n is egyszerűbb lesz a kutyások élete

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta azt a javaslatot, miszerint 2025 januárjától nem kell a saját bérletünk mellé jegy a kutyánknak – és ahol szállítani lehet, a biciklinknek sem! A jelenleg hatályos utazási feltételek szerint a BKK járművein szállított kutya számára külön jegyet vagy bérletet kell váltani akkor is, ha mi magunk már rendelkezünk bérlettel vagy jeggyel. Ez változik meg januártól: akinek van bérlete, nem kell külön jegyet vennie majd a kutyájának, bringájának. A javaslat benyújtója szerint ez a változtatás gyorsítja majd a felszállást és ösztönzi a bérletvásárlást.