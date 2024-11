Már a gyerekeket sem merik kiengedni az utcára Cegléden - ámokfutó lövöldözik a városban

Macskagyűlölő ámokfutó tartja rettegésben Cegléd lakóit. Már több cica is áldozatul esett a merénylőnek, aki az utcán kóborló védtelen állatokra lövöldözik. A helyiek elmondása szerint a férfi már több hete terrorban tartja a város lakóit. Sokan a gyerekeket is féltik az utcára engedni.

Fotó: Zhukovskaya Olga / Shutterstock

Andrea szeretett macskáját napokon át kereste. Még a közösségi oldalakon is hirdette eltűnt háziállatát, reménykedve abban, hogy valaki az állat nyomára bukkan. Végül éppen hazafelé sétált, amikor a fűben egy tetemre bukkant.

Láttam, hogy valami ott hever a fűben. Sokkot kaptam, amikor megláttam, hogy az én szeretett Kormim fekszik ott vérbefagyva. Már idős cica volt, velem együtt nőtt fel

– mesélte el lapunknak az állattartó.

A nő elmondása szerint amikor közelebbről megvizsgálta a macskát, feltűnt neki, hogy egy golyó okozta a halálát.

Azt hittem, hogy biztosan egy autó ütötte el, vagy esetleg egy kutya elkapta. Megdöbbentem, amikor megláttam, hogy nem jól gondolom, mivel lőtt sebe volt

– folytatta.

Kormit a fűben találta meg gazdája Fotó: Olvasói

A nyilvános ceglédi Facebook-csoportba is kikerült egy bejegyzés, miszerint egy elvetemült férfi macskákra lövöldözik az utcákon. A helyiek állítása szerint már több macska is áldozatul esett és volt aki a rendőrségnél feljelentést is tett az ügyben.

"A szomszédom mesélte, hogy egyik ismerőse macskájával is ő végzett. Én a gyerekemet sem merem egyedül elengedni a játszótérre. Nem tudom pontosan, hogy légpuskával lövöldözik-e, vagy más fajtával, de az biztos, hogy ha egy macskát meg tud ölni vele, akkor a gyerekekben is kárt tud tenni. Nagyon felelőtlennek tartom ezt a dolgot, nem messze itt van az óvoda, tele kisgyerekkel... Bármikor komolyabb baj is történhet!" – fejtette ki véleményét az egyik közelben élő.

Lapunk a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is megkereste, az üggyel kapcsolatban kérdéseinket feltettük. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.