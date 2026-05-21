A Nyugati pályaudvar rejtélyei - 5 + 1 dolog, amit csak kevesen tudnak

A Nyugati pályaudvar számtalan titkot rejt. Az épület legnagyobb mérnöki zsenialitása az építés körülményeiben rejlik. A mai napig sokan keresik a régi Pesti indóház nyomait, a válasz pedig a „ház a házban” technológiában van. Az Eiffel-cég úgy húzta fel a 146 méter hosszú acélszerkezetet, hogy a régi épületet csak azután bontották le, miután az új tető már állt. Ez a módszer lehetővé tette, hogy a vasúti forgalom egyetlen napra se álljon le, ami a 19. században szinte felfoghatatlan logisztikai titoknak számított. A régi állomásépület alapjai ma is ott pihennek a mai burkolat alatt, láthatatlanul támasztva az újat.

A Nyugati pályaudvar Budapest egyik legösszetettebb épületegyüttese, amelynek szerkezeti megoldásai és föld alatti szintjei évszázados titkokat őriznek Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

1. A 6-os vágány rejtélye: A Királyi Váróterem

A pályaudvar egyik legelzártabb része a Királyi Váróterem, amely a 6-os vágány mellett húzódik. Bár sokan csak egy díszes szobának gondolják, valójában egy komplex, önálló logisztikai egységről van szó.

A titkos bejárat: Az épület Teréz körút felőli oldalán egy különleges kocsifelhajtó, és egy visszafogott kapu biztosította a közvetlen, és diszkrét bejutást az uralkodó számára.

Funkcionális elkülönülés: A terem falai mögött olyan kiszolgáló helyiségek (távírószoba, kísérői lakosztályok) találhatók, amelyekről ma is csak kevés alaprajz tanúskodik. Ezek a terek biztosították, hogy a királyi család teljesen elkülönülhessen a köznéptől.

A pályaudvar egyik legelzártabb része a Királyi Váróterem, amely a 6-os vágány mellett húzódik Fotó: Szabad Föld

2. A Nyugati pályaudvar föld alatti labirintusai: Óvóhelyek és alagutak

A Nyugati pályaudvar alatt egy kiterjedt, többszintes pincerendszer húzódik, amelynek létezését sokáig titokként kezelték. A felszín alatt egykori postai alagutak és óvóhelyek hálózzák be a teret, míg a márványborítású Királyi Váróban Ferenc József és Sisi emléke él. Ez a kettősség – az üzemi múlt és az eldugott emberi sorsok – teszi különlegessé az Eiffel-iroda által tervezett épületet.

Ez a föld alatti alagút hálózat nem csupán tárolásra szolgált:

Légoltalmi központ: A hidegháború idején a MÁV itt alakította ki az egyik legfontosabb budapesti óvóhelyét és irányító központját. Az acélajtók mögött ma is megtalálhatóak a korabeli szellőztető berendezések és hírközlési eszközök.