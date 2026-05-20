"Bővül a kis családunk" - babát vár az Exatlon álompárja, itt vannak a részletek
A házasok a pocaklakó nemét egyelőre még nem tudják, de már nagyon várják.
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, bővül a család az Exatlon Hungary álompárjánál, Halász Viviennél és Kővári Viktornál. A nemsokára újdonsült szülők a műsor harmadik évadában versengtek, hiszen Vivi a Bajnokok, míg Viktor a Kihívók párosát erősítette. Kapcsolatuk azonban a csillagokban volt megírva, miután a versenyből is egyszerre ugyanazon a napon estek ki, így együtt utaztak haza. A barátságból pedig hamar szerelem, majd örök kötelék lett, amit most szerelmük gyümölcse koronáz meg.
Babát vár az Exatlon álompárja
Vivi és Viktor kapcsolata 2021 után fokozatosan lépett szintet. Habár szüleik a kezdetektől mondták nekik, jó lenne egy unoka, ők közölték velük, mindent a maga idejében és ez így is történt. Először lánykérés, majd esküvő, és most a várandósság, amelynek első trimesztere rendkívül megviselte a kismamát, habár az elején úgy tűnt, talán megkíméli édesanyját a pocaklakó.
Nagy örömünkre bővül a kis családunk és hárman leszünk. A második trimeszterben járunk, az első trimeszter nem volt könnyű
- árulták el, majd Vivi így folytatta:
Többségében rosszul voltam. Hányás, fáradékonyság, nehéz hónapok voltak
- részletezte immáron mosolyogva, újra erővel telve hozzátéve, habár a csöppség nemét még nem tudják, ő úgy véli, kisfiút hord a szíve alatt, míg férje inkább kislányban reménykedik.
