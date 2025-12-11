Hónapokig nem beszélt a férjével az Exatlon versenyzője

Halász Vivien az Exatlonnak köszönheti élete nagy szerelmét is, aki időközben a férje lett, hiszen Kővári Viktorral a Dominikai Köztársaságban ismerkedtek össze, a TV2-es sportreality forgatásán.

Az Exatlon hozta össze Halász Vivit és Kővári Viktort

„Ha valaki bekerül, éljen meg minden pillanatot, mert hamar elrepül!” - javasolta Halász Vivien Instagram oldalán, ahol lelkesen többet is posztolt nem sokkal a bejelentés után. Mint ismert, a TV2 népszerű sportrealityje hosszabb szünet után 2026-ban újabb évaddal folytatódik, visszatér benne Palik László és Gelencsér Timi is.

Halász Vivien elárulta, hogy ő napi két edzéssel készült, kreatív feladatokat talált ki. Majomlétrát ajánlott, változatos pályákat, de kiemelte, hogy a futás, a fizikai állóképesség nagyon fontos. Persze az ügyességi részt is sokat kell gyakorolni. „Iszonyatos kondi kell a pályákhoz” – írta a volt exatlonos.

Halász Vivien és Kővári Viktor az Exatlonban ismerkedtek össze

A sportoló szerint sokaknak nem lesz könnyű elviselni a család, a barátok távollétét hosszú heteken át.

Viszonylag könnyű helyzetben voltam, mert a sportnak köszönhetően volt olyan tapasztalatom már az Exatlon előtt, hogy hosszabb ideig nem voltam otthon. Inkább az a része nehéz, hogy nem tarthatják a kapcsolatot. Azért érdemes az előnyöket megnyerni

– utalt arra, hogy a verseny bizonyos szakaszában vannak olyan napok, amikor különleges programot vagy a videós hazatelefonálás lehetőségét nyeri el a győztes csapat. Utóbbi persze különösen fontos, ha valaki nem beszélt már két hónapja semmilyen formában a családdal.

Életünk egy meghatározóbb része, hogy részt vettünk az Exatlon Hungaryben. Ráadásul mindketten eljutottunk az egyéni szakaszig! Valós kihívások, valós versenyek, mind mentálisan, mind fizikailag próbára tesznek. De akik annyira szeretnek versenyezni, mint mi, csak ajánlani tudjuk, hogy jelentkezzenek. Mi mindenképp szurkolni fogunk!

A műsor hozta őket össze, azóta férj és feleség

A karatebajnok egy kedves képet is megosztott, ahol egymást ölelgetik Kővári Viktorral. Szerinte még az is megtörténhet, hogy valaki megtalálja a másik felét is a játék során, még akkor is, ha a másik csapatban vitézkedik – ők például hónapokig egymáshoz sem szóltak, külön csapatban voltak, más helyen is laktak. A többi már történelem...