Lakásvadászok: az Exatlon párja már új otthonában tervezi a családbővítést

Aki követte az Exatlon Hungary műsorát, jól emlékezhet Halász Vivienre és Kővári Viktorra. Noha a műsorban még alig beszéltek egymással, azóta már egymás legnagyobb támaszai, és házaspárként építik közös életüket. Most a Lakásvadászok című műsorban láthattuk újra őket együtt, ahol már nem ellenfelekként, hanem boldog párként keresik leendő otthonukat.

Halász Vivien és Kővári Viktor lakásvadászok segítségével keres otthont Fotó: Instagram

Az Exatlon párja között nem első látásra alakult ki a szerelem

A kamerák előtt először úgy tűnt, hogy Vivi és Viktor között nem pattant azonnal szikra. „Először egyáltalán nem beszélgettünk, de amikor a műsorban összeköltöztünk, elkezdtük megismerni egymást. Nagyon szimpatikus lett, mert nagyon hasonlóan gondolkozunk” – mesélte Vivi. Ahogy közeledett a végjáték, úgy közeledtek ők is egymáshoz.

Egy napon estünk ki és akkor kezdtünk el igazán beszélgetni. Mire hazaértünk, már fülig szerelmes voltam!

– folytatta.

A Lakásvadászokban is feltűnik a pár

A komolyabb érzelmekre nem kellett sokáig várni, ugyanis a műsor utáni hazaúton már közelebb is kerültek egymáshoz.

„Hazafelé Vivi szeretett volna mellém ülni a repülőn. Ő tette meg az első lépést. Elaludt mellettem, a fejét a vállamra hajtotta… Amikor már éreztem, hogy elázott a pólóm, kénytelen voltam felébreszteni – innen számoljuk a kapcsolatunk kezdetét!” – emlékezett vissza a kezdetekre Viktor, aki feleségével feltűnik a TV2 Lakásvadászok című műsorában is.

Noha az Exatlont nem ők nyerték, azt vallják, mégis ők kapták a legnagyobb ajándékot.

Mindketten nyertesek vagyunk. Nem a műsort nyertük meg, hanem sokkal többet!

– vallotta Vivi.

A Lakásvadászok segítségével keresik az új otthont, ahová jöhet a baba is

A házasságra sem kellett sokat várni, ugyanis a pár hamarosan össze is kötötte az életét. Most viszont már a családalapítás van terítéken. Az első fontos lépés az otthon megtalálása a Lékai-Kiss Ramóna által vezetett lakásvadászok segítségével.

„Hónapok óta keresgéltünk, nem találtunk. Akkor jött az ötlet, hogy adjunk neki esélyt, hátha a Lakásvadászokkal sikerül” – mondta Viktor, aki tősgyökeres egriként, hosszú ideig nem gondolta, hogy elhagyja szülővárosát.

Eszem ágában sem volt elköltözni Egerből! De aztán egy pillanatig nem merült fel bennem, hogy Vivi jöjjön. Ennyire erős a szerelem!

– lelkendezett az Exatlon sztárja.