„Majdnem megvakultam” – Sallai Roland élete legrosszabb napjáról mesélt

Sallai Roland számára 2022. szeptember 3-a pályafutása, sőt talán egész élete egyik legdrámaibb napja volt. Még Freiburg-játékosként a Bayer Leverkusen elleni Bundesliga-mérkőzésen sérült meg súlyosan, amikor Jonathan Tah egy szerencsétlen mozdulat során arcon rúgta, és a stoplis cipője a szemét is eltalálta. A válogatott futballistát hosszú percekig ápolták a pályán, majd a közönség vastapsa és a szurkolók éltetése közepette hordágyon vitték le. Később kiderült, hogy arccsonttörést szenvedett, műtétre volt szüksége, ráadásul csupán néhány centiméteren múlt, hogy ne veszítse el a látását. Sallai később úgy nyilatkozott: ezt tartja élete legrosszabb napjának.

Sallai Roland idén ismét bajnoki címet ünnepelhetett a Galatasarayjal (Fotó: Anadolu)

Sallai Roland: Majdnem megvakultam

A Galatasarayjal idén ismét bajnoki címet ünneplő futballista egy török lapnak adott hosszabb interjút, amelyben arról is kérdezték, melyik volt élete legrosszabb és legboldogabb napja. Sallai Roland az előbbire így emlékezett vissza:

A legszomorúbb esemény néhány évvel ezelőtt történt velem. Súlyos sérülést szenvedtem, és majdnem megvakultam. Nagyon megijedtem

– mondta a magyar válogatott támadó, majd elmondta, melyik volt élete legboldogabb napja.

Életem legszebb napja az volt, amikor megismerkedtem a barátnőmmel. Azóta is együtt vagyunk, együtt élünk, és van két kiskutyánk.

A magyar válogatott futballista és kedvese, Miskei Bettina hosszú évek óta egy párt alkot. Bár a magánéletükről ritkán beszélnek nyilvánosan, kapcsolatuk rendkívül szoros, és mindenben támogatják egymást. Az idei bajnoki cím megszerzése után kézen fogva vonultak be a Galatasaray stadionjába, miközben önfeledten ünnepelték a sikert.