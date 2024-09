Minden szem rá tapadt, szerelmével érkezett a magyar válogatott focista

Nem lehetett nem észrevenni Sallai Roland szerelmét akkor, amikor a magyar válogatott focista megérkezett Törökországba. Bettina ott volt a csatárt szállító különgépen, a videókon is feltűnt, s a lelátón is a párja mellett ült. Ahogy az elmúlt években mindent, a törökországi kalandot is együtt élik át.

Sallai Roland és Bettina együtt szálltak ki a repülőből Fotó: Galatasaray

A magyar válogatott és focista és kedvese, Miskei Bettina hosszú évek óta egy párt alkotnak. Magánéletükről ritkán nyilatkoznak, de mindenben támogatják egymást.

Németországban is közösen éltek, igaz, a magyar lány Budapesten járt egyetemre, ezért Freiburg és Magyarország között ingázott. Sallai Roland és szerelme most is együtt érkeztek meg Isztambulba, ahol Roland a szerződése értelmében négy évig focizni fog a Galatasaray együttesében.

Kiderült, ennyi lesz Sallai Roland fizetése

Sallai hat év freiburgi játék után igazolt Törökországba. Az isztambuli klub „csak” 6 millió eurót fizetett érte, ami lehetett volna több is, de mivel a labdarúgó szerződése jövőre lejárt volna, olcsóbban vihették. így maradt pénz Sallai fizetésére, ami a németországi bérének bőven a háromszorosa lesz.