RETRO RÁDIÓ

Óriási meglepetés a Fradiban, így nagyobb az esély a BL-ben

Ötvös Bence a képek alapán teljes értékű edzésmunkát végzett. A Fradi középpályásának két napja a séta is lassabban ment, most pedig van esély arra, hogy ott legyen a nyár legfontosabb meccsén.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.25. 07:00
Ötvös Bence Qarabag Fradi

Hatalmas fordulat Ötvös Bence állapotában. A Fradi focistájának kedden, a Qarabag elleni BL-selejtezőn kifordult a bokája, még a szünet előtt le kellett cserélni. Mankóval hagyta el a stadiont, majd két napja arról írt, egyelőre csak sétálni tud. Ehhez képest óriási fejlemény, hogy a nyáron Paksról érkező középpályás vasárnap ott volt a Fradi edzésén, s a képek alapján teljes értékű munkát végzett. Így pedig elképzelhető, hogy kezdeni fog Azerbajdzsánban.

Fradi
Ötvös Bence edzésben. A fotó, aminek nagyon örülnek a Fradi szurkolói Fotó: MICHELLER SZILVIA

Ötvös Bence védekező középpályásként remekül teljesít nyáron a Fradiban. A Ludogorec elleni meccsen kulcsfontosságú gólpasszt is adott. Itthon a Qarabag ellen 1-0-s ferencvárosi előnynél cserélték le, a második félidőben nagyon meglátszott a hiánya. Ekkor nélküle az azeriek uralták a középpályát, s végül nyertek 3-1-re. Innentől a Fraditól óriási bravúr kell ahhoz, hogy a csapat ott legyen a Bajnokok Ligája főtábláján.

Ötvös ezt kérte a Fradi szurkolóitól

A középpályás két napja Messenger-üzenetben kérte, hogy a drukkerek legyenek a csapat mellett, s bízzanak abban, hogy a gárda meg tuda fordítani a párharcot. A fordításhoz szerdán minimum kétgólos győzelem kell Azerbajdzsánban.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu