Óriási meglepetés a Fradiban, így nagyobb az esély a BL-ben

Hatalmas fordulat Ötvös Bence állapotában. A Fradi focistájának kedden, a Qarabag elleni BL-selejtezőn kifordult a bokája, még a szünet előtt le kellett cserélni. Mankóval hagyta el a stadiont, majd két napja arról írt, egyelőre csak sétálni tud. Ehhez képest óriási fejlemény, hogy a nyáron Paksról érkező középpályás vasárnap ott volt a Fradi edzésén, s a képek alapján teljes értékű munkát végzett. Így pedig elképzelhető, hogy kezdeni fog Azerbajdzsánban.

Ötvös Bence edzésben. A fotó, aminek nagyon örülnek a Fradi szurkolói Fotó: MICHELLER SZILVIA

Ötvös Bence védekező középpályásként remekül teljesít nyáron a Fradiban. A Ludogorec elleni meccsen kulcsfontosságú gólpasszt is adott. Itthon a Qarabag ellen 1-0-s ferencvárosi előnynél cserélték le, a második félidőben nagyon meglátszott a hiánya. Ekkor nélküle az azeriek uralták a középpályát, s végül nyertek 3-1-re. Innentől a Fraditól óriási bravúr kell ahhoz, hogy a csapat ott legyen a Bajnokok Ligája főtábláján.

Ötvös ezt kérte a Fradi szurkolóitól

A középpályás két napja Messenger-üzenetben kérte, hogy a drukkerek legyenek a csapat mellett, s bízzanak abban, hogy a gárda meg tuda fordítani a párharcot. A fordításhoz szerdán minimum kétgólos győzelem kell Azerbajdzsánban.