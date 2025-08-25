Óriási meglepetés a Fradiban, így nagyobb az esély a BL-ben

Ötvös Bence a képek alapán teljes értékű edzésmunkát végzett. A Fradi középpályásának két napja a séta is lassabban ment, most pedig van esély arra, hogy ott legyen a nyár legfontosabb meccsén.
Hatalmas fordulat Ötvös Bence állapotában. A Fradi focistájának kedden, a Qarabag elleni BL-selejtezőn kifordult a bokája, még a szünet előtt le kellett cserélni. Mankóval hagyta el a stadiont, majd két napja arról írt, egyelőre csak sétálni tud. Ehhez képest óriási fejlemény, hogy a nyáron Paksról érkező középpályás vasárnap ott volt a Fradi edzésén, s a képek alapján teljes értékű munkát végzett. Így pedig elképzelhető, hogy kezdeni fog Azerbajdzsánban.
Ötvös Bence védekező középpályásként remekül teljesít nyáron a Fradiban. A Ludogorec elleni meccsen kulcsfontosságú gólpasszt is adott. Itthon a Qarabag ellen 1-0-s ferencvárosi előnynél cserélték le, a második félidőben nagyon meglátszott a hiánya. Ekkor nélküle az azeriek uralták a középpályát, s végül nyertek 3-1-re. Innentől a Fraditól óriási bravúr kell ahhoz, hogy a csapat ott legyen a Bajnokok Ligája főtábláján.
A középpályás két napja Messenger-üzenetben kérte, hogy a drukkerek legyenek a csapat mellett, s bízzanak abban, hogy a gárda meg tuda fordítani a párharcot. A fordításhoz szerdán minimum kétgólos győzelem kell Azerbajdzsánban.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.