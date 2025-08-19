Borzalmas sérülés után minden megváltozott a Fradi meccsén, csoda kell a BL-ben

Nem túlzás, a szezon legfontosabb meccsére készült hazai pályán a Ferencváros. A Fradi ellenfele a Bajnokok Ligája playoff-körében az azeri Qarabag, a tét a főtábla, ahova története során harmadszor kerülhetne be a zöld-fehér együttes. Robbie Keane vezetőedző az első meccs előtt nem változtatott azon a kezdőcsapaton, amely egy hete szintén hazai pályán 3-0-ra győzte le a bolgár Ludogorecet.

A Fradi kezdőcsapata a Qarabag ellen Fotó: Tumbász Hédi

Az első félidő egyértelműen a Fradié volt. Varga Barnabás fejese után a labda alig került el a kaput, majd Lenny Joseph próbálkozott, alig mellé. Nemsokára már maga a gól is megjött, Varga Barnabás szenzációs találatával lett meg a vezetés. A csatár már ötödször volt eredményes a selejtezők során, mindannyiszor hazai pályán talált a kapuba. A szünet előtt Ötvös Bence szenvedett olyan sérülést, hogy a csupaszív középpályást le kellett cserélni.

Varga Barnabás szenzációs gólt lőtt Fotó: Tumbász Hédi

Robbie Keane a meccs előtt azt mondta, a legfontosabb, hogy a csapat ne kapjon gólt. Nos, a második félidő elején ez az álom szertefoszlott, Marko Jankovics a tizenhatoson kívülről talált a kapuba. Az első félidőhöz képest teljesen megváltozott a játék képe, olyannyira, hogy Kevin Medina a vezetést is megszerezte az azerieknek.

A Fradi mindent megtett, de vereség lett a vége Fotó: Tumbász Hédi

Nem tudott egyenlíteni a Fradi

A Fradi az utolsó percekben mindent megtett az egyenlítésért, sajnos ismét a vendégek lőttek gólt, Musa Gurbanli volt az, aki nem kegyelmezett. A Qarabag - akárcsak három éve - 3-1-re nyert Budapesten. Akkor az kiesést jelentett a BL-ből, most annyival szerencsésebb a helyzet, hogy van még egy visszavágó. Igaz, jövő szerdán, Azerbajdzsánban csoda, s legalább kétgólos győzelem kell a Fraditól.