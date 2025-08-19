Messi és Ronaldo a Fradi ellen! Világbajnokok jöttek a BL miatt Magyarországra - Fotók

A szezon legfontosabb meccsei várnak a az elkövetkezendő nyolc napban a Ferencvárosra. A Qarabag ellen eldől, vajon ott lesz-e harmadszor is a Fradi a Bajnokok Ligája főtábláján. Ha sikerül, akkor újra a világ legnagyobb sztárjai érkezhetnek ellenfélként Budapestre. A BL tavaly megváltoztatott lebonyolítása szerint a Ferencvárosra nyolc főtáblás meccs várhat, ebből négy idehaza.

A Fradi számára óriási a tét a Qarabag ellen Fotó: Hegedüs Róbert

Az elmúlt két alkalommal világbajnokok, BL-győztesek ellen lépett pályára a Ferencváros, sőt, 1995-ben az aktuális BL-címvédő holland Ajax is ellenfél volt.

A Fradi az 1995-ben az Ajax, a Real Madrid és a Grasshoppers társaságában a harmadik lett a csoportban. 25 évvel később, 2020-ban a korszak két legjobbja, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is ellenfél lett, a Juventus, a Barcelona és a Dinamo Kijev mögött negyedik helyen zárt a csapat.

A fotóra kattintva megnézheted galériánkat a Fradi BL-csoportkörös ellenfeleiről: