Nem finomkodott Max Verstappen: csúnyán odaszúrt a McLarennek

Alig pár pont híján csúszott le az ötödik világbajnoki címéről Max Verstappen. A Red Bull pilótája egészen a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjig reménykedhetett abban, ötödjére is felér a csúcsra, és bár elsőként ért célba, a McLaren versenyzője, Lando Norris harmadikként is elég előnyre tett szert ahhoz, hogy ő lehessen a 2025-ös év Forma-1-es világbajnoka. Verstappennek azonban így sincs oka a szégyenkezésre, hiszen az utolsó kilenc versenyhétvégén 104 pontos hátrányt faragott le, és végül csak két pont híján maradt alul.

Odaszúrt a McLarennek Verstappen (középen) / Fotó: AFP

Habár az ő pilótájuk lett a világbajnok, mi több, a konstruktőri bajnokságot is ők nyerték, a McLaren és a versenyzőik: Oscar Piastri és Lando Norris sem volt mindig a helyzet magaslatán, a hibáik pedig több pontba és dobogós helyezésbe kerültek. Egy nemrég közzétett videóban Max Verstappen épp ezért szúrt oda a brit istállónak: a felvételt a Red Bull Youtube-csatornáján osztották meg, és amelyen az látható, amint a négyszeres világbajnok 12 adventi stílusú ajándékot bont fel, amik mind egy meghatározó pillanatot jelképeztek az évéből, a pályán és azon túl eltöltött idejéből egyaránt, neki pedig ki kellett találnia, melyik versenyre utalnak. Az egyik csomag például egy sakktáblát rejtett.

A sakkban sok stratégiát kell alkalmazni

- jegyezték meg segítség gyanánt a háttérből, mire Verstappen így szólt:

Katar? Akkor ezt elküldöm a McLarennek!

A Katari Nagydíj alatt ugyanis a McLaren hatalmas taktikai hibát követett el, amikor Piastrit és Norrist is kint hagyta a pályán, a korai biztonsági autós fázis alatt, ezzel pedig gyakorlatilag bebiztosították Max Verstappen győzelmét. Végül Oscar Piastri a második, Lando Norris pedig a negyedik helyen végzett. A versenyt követően a csapat vezérigazgatója, Zak Brown úgy nyilatkozott, nagy hibát vétettek, amire nincs mentségük, míg Piastri - aki az egész hétvégén dominált -, fájlalta, amiért nem tudta győzelemmel megkoronázni az év legjobb versenyhétvégéjét - írja a SPORTbible.