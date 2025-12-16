Áll a bál a Red Bullnál, Verstappen ezért bukta el a Forma-1 vb-címét

Az utolsó kilenc versenyhétvégén 104 pontos hátrányt faragott le – hajszál híján – Max Verstappen a Forma-1 idei szezonjában. Ha vert helyzetből nyílttá is tudta tenni a küzdelmet a McLaren pilótáival szemben, sőt, Oscar Piastrit meg is előzte a végelszámolásnál, Lando Norris két ponttal előtte végzett a világbajnoki pontversenyben. A Red Bull istálló leköszönő főtanácsadója, Helmut Marko most kipakol a színfalak mögött történtekről: szerinte nem szakadt volna meg Verstappen négy évig tartó káprázatos vb-sorozata, ha előbb megszabadulnak a szezon közben kirúgott csapatfőnöküktől, Christian Hornertől.

Helmut Marko (jobbra) szerint előbb kellett volna megszabadulni a kavarógép Christian Hornertől (balra), hogy Max Verstappen ötödször is F1-világbajnok lehessen Fotó: Getty Images

A 82 éves egykori autóversenyző egy holland lapnak nyilatkozva kiteregette a Red Bull szennyesét.

„Cselekednünk kellett, mert romlott a pályán nyújtott teljesítményünk. És ha korábban lépünk volna, gyorsabban visszakerültünk volna a helyes útra és Max Verstappen idén is megnyerte volna a világbajnokságot. Erről teljesen meg vagyok győződve” – mondta Marko.

Christian Hornernek nyáron több mint 20 év után kellett mennie az idén meggyengült osztrák istállótól. Szerinte belső hatalmi harcok áldozata lett, Marko viszont cáfolja, hogy személyes konfliktusuk lett volna. Más természetű annál inkább!

„A médiában mindig így írták, de nem erről volt szó. Didivel (a Red Bull-alapító Dietrich Mateschitz - a szerző) 2005-ben együtt alapítottuk meg a Red Bull Racinget. Hornert neveztük ki csapatfőnöknek, és én felügyeltem rá. A hatalom alapvetően mindig Ausztriában maradt, a döntéseket mi hoztuk meg” – utalt a dúsgazdag tulajdonos Mateschitz és általa alkotott osztrák magra az F1-csapat vezetésében.

Max Verstappen kelt Marko védelmére

Amikor a 2022 októberében 78 évesen elhunyt Mateschitz betegeskedni kezdett, Horner így szólt Markóhoz:

„Az év végét már nem éli meg” – emlékezett vissza Dietrich Mateschitz jobbkeze, aki úgy vette észre: Christian Horner onnantól dörgölőzni kezdett Chalerm Yoovidhya thaiföldi résztulajdonoshoz.

„Amikor aztán Didi az év vége felé meghalt, Christian mindent megtett, hogy Yoovidhya támogatásával átvegye a kontrollt a cég felett. Az osztrák fél részéről én mindent megtettem, hogy ezt megakadályozzam.”

Az utóbbi évek nem voltak valami kellemesek Hornerel. Piszkos játszmákat játszott

– jelentette ki Helmut Marko a korábbi munkatársáról, aki szerinte több kitalált, hamis információt terjesztett róla: többek között azt, hogy szerinte akkori pilótájuk, Sergio Perez mexikói lévén kevésbé tud összpontosítani, mint a holland vagy német versenyzők, illetve, hogy a motorfejlesztés késedelmei miatt elveszítik a beszállítójukat, a Fordot.