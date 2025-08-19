Óriásit bakizott a Fradi BL-ellenfele, saját szurkolóikat is átverték

A Ferencváros a Ludogorec elleni 3–0-s győzelemmel – a Groupama Aréna közönsége előtt – jutott be a Bajnokok Ligája playoffjába, ahol az azeri Qarabag vár rá. A párharcot azonban máris kisebb botrány övezi: egy azeri sportlap hatalmas bakit vétett, amikor azt írta, hogy a találkozót a Puskás Arénában rendezik, miközben a Groupama Aréna lesz a playoff első meccsének helyszíne. A Fradi kapusa, Dibusz Dénes pályafutása egyik legnagyobb sikerét érheti el.

Dibusz Dénes elárulta, hogy mi kell a Fradi BL-főtáblára jutásához Fotó: Szigetváry Zsolt

Dibusz Dénes nem a körítéssel van elfoglalva

A Ferencváros kapusa előtt egyedülálló esély áll: első magyar kapusként kerülhet másodszor is a BL főtáblájára csapatával.

Nem azzal a szándékkal lépünk pályára, hogy már az első mérkőzésen eldöntsük a továbbjutás kérdését – nem erről fog szólni a párharc. Nem számítok sokgólos előnyre. Fontos, hogy tapasztalatot szerezzünk az ellenfélről és előnnyel utazhassunk a visszavágóra. Úgy gondolom, nagyjából hasonló erősségű csapatok csapnak majd össze, ezért ismét nagyon sok fog múlni a fordulópontokon: ki tud ezekből jobban kijönni, egy bírói ítélet vagy egy-egyéni villanás melyik oldalra billenti a mérleg nyelvét. Szerintem sok apróság dönthet. A legfontosabb, hogy ne nehezítsük meg a saját dolgunkat. Amit tudunk, vigyük ki a pályára, tegyünk bele mindent ebbe a mérkőzésbe, és ha minden összeáll – ha a csillagok is jól állnak –, akkor minden esélyünk megvan rá, hogy továbbjussunk és ott legyünk a Bajnokok Ligája főtábláján

– fogalmazott a Fradi csapatkapitánya.

A Ferencváros augusztus 19-én este (21:00) a Groupama Arénában fogadja az azeri Qarabag együttesét a Bajnokok Ligája-selejtezőjének első mérkőzésén.