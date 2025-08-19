Robbie Keane nem merte megtenni, itt a Fradi kezdőcsapata

Hamarosan kezdődik a Ferencváros mérkőzése a Bajnokok Ligája playoff-körében. A gárda a Qarabag ellen hazai pályán kezdi a párharcot, a tét a BL főtáblája.

Nagy harc vár a Fradi focistáira Fotó: Hegedüs Róbert

A kezdőcsapat semmit nem változott, ugyanaz, amely egy hete kiütötte 3-0-ra a bolgár Ludogorecet. A csapat visszatért eltiltása után Ibrahima Cissé, de Robbie Keane vezetőedző nem merte egyből mélyvízbe dobni a játékost.

A kezdőcsapat:

Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Ötvös, Tóth A., Kanikovszki, O'Dowda - Varga B. Joseph