Robbie Keane nem merte megtenni, itt a Fradi kezdőcsapata

Nem került be a csapatba a visszatérő védő. A Fradi a Qarabag ellen harcol a BL főtáblájáért.
Hamarosan kezdődik a Ferencváros mérkőzése a Bajnokok Ligája playoff-körében. A gárda a Qarabag ellen hazai pályán kezdi a párharcot, a tét a BL főtáblája.
A kezdőcsapat semmit nem változott, ugyanaz, amely egy hete kiütötte 3-0-ra a bolgár Ludogorecet. A csapat visszatért eltiltása után Ibrahima Cissé, de Robbie Keane vezetőedző nem merte egyből mélyvízbe dobni a játékost.
A kezdőcsapat:
Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Ötvös, Tóth A., Kanikovszki, O'Dowda - Varga B. Joseph
