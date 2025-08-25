A klublegenda megfejtette Dzsudzsákék titkát, ezért remekel a Debrecen

A Paks vasárnapi győzelméig a Debrecen vezette a labdarúgó NB I tabelláját. A Loki kiválóan kezdte az új idényt, pénteken idegenben verte 3-1-re a Puskás Akadémiát.
Többen azt állítják: lassan visszatérnek azok a debreceni idők, amikor Herczeg András dirigált. Márpedig ő aztán megadta a módját, hiszen vezetőedzőként két magyar bajnoki címmel ajándékozta meg a várost, a 2009–2010-es kiírásban BL-csoportkörbe vezérelte együttesét, és az Európa-ligában is bizonyított. Amikor e dicséretet említettük a 69 éves szakembernek, úgy reagált, azok a idők egészen mások voltak. A Puskás Akadémia elleni meccsen például az tetszett neki, hogy az első pillanattól kezdve látszott, győzni utaztak Felcsútra.
Felcsúton az én irányításommal is többször nyertünk, igaz, vereségeket is szenvedtünk. Számomra örömteli, hogy fiatal játékosok bontogatják a szárnyukat, akik az örökifjú, 38 esztendős Dzsudzsák Balázs győzni akarásába kiválóan passzolnak. Szemre is látványos, ahogy pontos keresztbe ívelésekkel, átlövésekkel gondot okoznak az ellenfelek védelmének
– jellemzett Herczeg, aki a jelenlegi bajnoki második helyezett hajdúságiak két talentumáról külön szólt. A húszéves Szűcs Tamásról már Dombi Tibor pályaedző is megjegyezte, hogy egy pillanatra sem adja fel a küzdelmet.
– Mindemellett olyan lövőerőig jutott el sok gyakorlással, amiből számos gól születhet – jegyezte meg a szakember, majd a 23 esztendős Kocsis Dominik kapcsán kiemelte: örvendetes módon mindkét szélen veszélyes, és kiválóan kamatoztatja a gyorsaságát.
A Puskás Akadémia ellen a nála erősebb testalkatú védőt, Patrizio Stronatit rázta le magáról a bal szélen, majd pontosan szolgálta ki középen Dzsudzsákot, aki betalált. Dominik gyorsasága feltűnő, cselezőképessége dicsérendő, beadásai pontosak
– érvelt Herczeg, majd felhívta a Metropol figyelmét arra: nemcsak e két említett reménységre számíthat Sergio Navarro vezetőedző, hanem Tercza Gergő, Regenyei Gergő és Vajda Botond is ígéretes ifjak. Nekik köszönhetően a legutóbbi idény idegőrlő, kiesés elleni harca után idén többre viheti a Loki.
