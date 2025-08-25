RETRO RÁDIÓ

A klublegenda megfejtette Dzsudzsákék titkát, ezért remekel a Debrecen

A Paks vasárnapi győzelméig a Debrecen vezette a labdarúgó NB I tabelláját. A Loki kiválóan kezdte az új idényt, pénteken idegenben verte 3-1-re a Puskás Akadémiát.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.08.25. 13:30
labdarúgás DVSC herczeg andrás NB I

Többen azt állítják: lassan visszatérnek azok a debreceni idők, amikor Herczeg András dirigált. Márpedig ő aztán megadta a módját, hiszen vezetőedzőként két magyar bajnoki címmel ajándékozta meg a várost, a 2009–2010-es kiírásban BL-csoportkörbe vezérelte együttesét, és az Európa-ligában is bizonyított. Amikor e dicséretet említettük a 69 éves szakembernek, úgy reagált, azok a idők egészen mások voltak. A Puskás Akadémia elleni meccsen például az tetszett neki, hogy az első pillanattól kezdve látszott, győzni utaztak Felcsútra.

Debrecen
A Debrecen kiválóan rajtolt az NB I-ben Fotó: Török Attila

Felcsúton az én irányításommal is többször nyertünk, igaz, vereségeket is szenvedtünk. Számomra örömteli, hogy fiatal játékosok bontogatják a szárnyukat, akik az örökifjú, 38 esztendős Dzsudzsák Balázs győzni akarásába kiválóan passzolnak. Szemre is látványos, ahogy pontos keresztbe ívelésekkel, átlövésekkel gondot okoznak az ellenfelek védelmének

– jellemzett Herczeg, aki a jelenlegi bajnoki második helyezett hajdúságiak két talentumáról külön szólt. A húszéves Szűcs Tamásról már Dombi Tibor pályaedző is megjegyezte, hogy egy pillanatra sem adja fel a küzdelmet.

– Mindemellett olyan lövőerőig jutott el sok gyakorlással, amiből számos gól születhet – jegyezte meg a szakember, majd a 23 esztendős Kocsis Dominik kapcsán kiemelte: örvendetes módon mindkét szélen veszélyes, és kiválóan kamatoztatja a gyorsaságát. 

A Debrecen bízhat a fiatalokban

A Puskás Akadémia ellen a nála erősebb testalkatú védőt, Patrizio Stronatit rázta le magáról a bal szélen, majd pontosan szolgálta ki középen Dzsudzsákot, aki betalált. Dominik gyorsasága feltűnő, cselezőképessége dicsérendő, beadásai pontosak

 – érvelt Herczeg, majd felhívta a Metropol figyelmét arra: nemcsak e két említett reménységre számíthat Sergio Navarro vezetőedző, hanem Tercza Gergő, Regenyei Gergő és Vajda Botond is ígéretes ifjak. Nekik köszönhetően a legutóbbi idény idegőrlő, kiesés elleni harca után idén többre viheti a Loki.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu