A klublegenda megfejtette Dzsudzsákék titkát, ezért remekel a Debrecen

Többen azt állítják: lassan visszatérnek azok a debreceni idők, amikor Herczeg András dirigált. Márpedig ő aztán megadta a módját, hiszen vezetőedzőként két magyar bajnoki címmel ajándékozta meg a várost, a 2009–2010-es kiírásban BL-csoportkörbe vezérelte együttesét, és az Európa-ligában is bizonyított. Amikor e dicséretet említettük a 69 éves szakembernek, úgy reagált, azok a idők egészen mások voltak. A Puskás Akadémia elleni meccsen például az tetszett neki, hogy az első pillanattól kezdve látszott, győzni utaztak Felcsútra.

A Debrecen kiválóan rajtolt az NB I-ben Fotó: Török Attila

Felcsúton az én irányításommal is többször nyertünk, igaz, vereségeket is szenvedtünk. Számomra örömteli, hogy fiatal játékosok bontogatják a szárnyukat, akik az örökifjú, 38 esztendős Dzsudzsák Balázs győzni akarásába kiválóan passzolnak. Szemre is látványos, ahogy pontos keresztbe ívelésekkel, átlövésekkel gondot okoznak az ellenfelek védelmének

– jellemzett Herczeg, aki a jelenlegi bajnoki második helyezett hajdúságiak két talentumáról külön szólt. A húszéves Szűcs Tamásról már Dombi Tibor pályaedző is megjegyezte, hogy egy pillanatra sem adja fel a küzdelmet.

– Mindemellett olyan lövőerőig jutott el sok gyakorlással, amiből számos gól születhet – jegyezte meg a szakember, majd a 23 esztendős Kocsis Dominik kapcsán kiemelte: örvendetes módon mindkét szélen veszélyes, és kiválóan kamatoztatja a gyorsaságát.

A Debrecen bízhat a fiatalokban

A Puskás Akadémia ellen a nála erősebb testalkatú védőt, Patrizio Stronatit rázta le magáról a bal szélen, majd pontosan szolgálta ki középen Dzsudzsákot, aki betalált. Dominik gyorsasága feltűnő, cselezőképessége dicsérendő, beadásai pontosak

– érvelt Herczeg, majd felhívta a Metropol figyelmét arra: nemcsak e két említett reménységre számíthat Sergio Navarro vezetőedző, hanem Tercza Gergő, Regenyei Gergő és Vajda Botond is ígéretes ifjak. Nekik köszönhetően a legutóbbi idény idegőrlő, kiesés elleni harca után idén többre viheti a Loki.