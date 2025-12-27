Szoboszlai azonnal gratulált a Liverpool győzelme után - Videó
A magyar játékos eltiltás miatt nem léphetett pályára a Wolverhampton ellen. Szoboszlai Dominik a kispad mögött izgulta végig a meccset.
Győzelemmel zárta az évet a Liverpool. Az angol bajnok a Premier League 18. fordulójában 2-1-re verte a sereghajtó Wolverhamptont. A meccsen Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem léphetett pályára, megszerezte viszont első gólját a Vörösök színében a német Florian Wirtz.
Szoboszlai gratulált
A 2-1-re megnyert meccs után a találkozón végig a kispad mögött ülő Szoboszlai Dominik gratulált a társaknak.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
