Szoboszlai azonnal gratulált a Liverpool győzelme után - Videó

A magyar játékos eltiltás miatt nem léphetett pályára a Wolverhampton ellen. Szoboszlai Dominik a kispad mögött izgulta végig a meccset.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.27. 19:03
Módosítva: 2025.12.27. 19:30
Győzelemmel zárta az évet a Liverpool. Az angol bajnok a Premier League 18. fordulójában 2-1-re verte a sereghajtó Wolverhamptont. A meccsen Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem léphetett pályára, megszerezte viszont első gólját a Vörösök színében a német Florian Wirtz.

Wirtz első liverpooli góljára az év utolsó meccséig kellett várni, Szoboszlai nélkül nyert a csapat
Szoboszlai gratulált

A 2-1-re megnyert meccs után a találkozón végig a kispad mögött ülő Szoboszlai Dominik gratulált a társaknak. 

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

