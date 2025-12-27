Szoboszlai azonnal gratulált a Liverpool győzelme után - Videó

Győzelemmel zárta az évet a Liverpool. Az angol bajnok a Premier League 18. fordulójában 2-1-re verte a sereghajtó Wolverhamptont. A meccsen Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem léphetett pályára, megszerezte viszont első gólját a Vörösök színében a német Florian Wirtz.

Wirtz első liverpooli góljára az év utolsó meccséig kellett várni, Szoboszlai nélkül nyert a csapat Fotó: Carl Recine /

Szoboszlai gratulált

A 2-1-re megnyert meccs után a találkozón végig a kispad mögött ülő Szoboszlai Dominik gratulált a társaknak.