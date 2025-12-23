Szoboszlai jelentheti a jövőt, új társakkal lehet a sztárcsapat vezére

Visszatért a nyerő útra a Liverpool, az októberben és novemberben szenvedő gárda az elmúlt hat tétmeccsét veretlenül hozta le. Utoljára november 27-én kapott ki a csapat, a PSV elleni hazai 1-4 óta négy győzelem és két döntetlen a Vörösök mérlege. Ebben az időszakban - akárcsak az egész szezonban - Szoboszlai Dominik volt a gárda kulcsembere, de végre megérkeztek mellé a társak is.

Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz hetek óta együtt szerepelnek a kezdőcsapatban Fotó: Liverpool FC

Egy liverpooli szurkolói oldal arról ír, a jelenlegi keretet és formát elnézve nagyon biztató a klub jövője. Három fiatal játékost emelnek ki, akik hosszú ideig meghatározhatják a Vörösök játékát. Közülük a "legidősebb", a még mindig csak 25 éves Szoboszlai Dominik, aki már a harmadik szezonját játssza a gárdában. Róla már többször is beszéltek, mint a jövő csapatkapitányáról. A nyáron igazolt Hugo Ekitiké lett a Pool gólfelelőse, a francia csatár az utóbbi hetekben duplázott a Leeds és a Brighton ellen, de fontos gólt szerzett a Tottenham otthonában. Jelenleg 11 találatnál jár a szezonban. De megtalálta a formáját Florian Wirtz is, a német középpályása "végre megérkezett az Anfieldre", az utóbbi találkozókon nem csak gólpasszokat ad, hanem háromszor is a meccs emberének választották. Szoboszlai, Ekitiké és Wirtz, ők alkothajták a nagy hármast Liverpoolban, a jövő csapatában.

Szalah hiánya jót tesz Szoboszlaiéknak

Érdekesség, hogy a jelenleg az Afrika-kupában szereplő Mohamed Szalah éppen az utolsó vesztes meccsen, a PSV ellen volt a kezdőcsapat tagja. Azóta négyszer a kispadon, kétszer pedig a keretben sem volt. Nélküle veretlen a Liverpool. Kérdés, hogy ezek után mi lesz az egyiptomi csatár sorsa, aki decemberben élesen bírálta Arne Slot vezetőedzőt. Benne van a pakliban, hogy januárban, az Afrika-kupa után eladják őt.