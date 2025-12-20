Szoboszlait elvesztette a Liverpool, újabb sérülésekkel járt a londoni győzelem
Szoboszlai Dominik felépült a sérüléséből, erre eltiltják. Kiállítások, durvaságok, sérülések: nagyon csúnya jeleneteket hozott a Tottenham-Liverpool (1-2) meccs.
Bő egy órával a Tottenham-Liverpool mérkőzés kezdete előtt pont került az egy hete tartó találgatás végére: ahogy a Spurs dán edzője, Thomas Frank már pénteken is biztosra vette, a "vadállat" Szoboszlai Dominik felépült a Brighton ellen (2-0) elszenvedett bokasérüléséből, és Kerkez Milossal együtt tagja volt a Premier Legue-címvédő kezdőcsapatának. A 33. perctől emberelőnyben játszó Pool végül súlyos áldozatokkal ugyan, de 2-1-re nyert Londonban.
Az egyenlő létszámban lejátszott első félórában, majd az ártalmatlan szituációban holland honfitársa, a Pool-csapatkapitány Virgil van Dijk vádlijába taposott Xavi Simmons kiállítása után is kiegyenlített játék folyt a szünetig. Emiatt leginkább Randal Kolo Muani, amott Van Dijk és Florian Wirtz egy-egy helyzeténél volt dolga a kapusoknak – de könnyedén védtek.
Tottenham-Liverpool: Sorra dőltek ki Szoboszlai csapattársai
A fordulás után tehetetlen volt viszont Vicario az 56. percben, a cserecsatár Alexander Isak lövésénél: a svéd támadó még a kétségbeesetten becsúszó Micky van de Ven érkezése előtt a Tottenham-kapuba lőtt (0-1). A szünetben a felépülése után, máris újra megsérült Conor Bradley helyett becserélt Isak azonban nem úszta meg a védőt: a kifordult térde miatt, pokoli fájdalmak közepette őt is le kellett cserélni, és alighanem hetekre-hónapokra kidőlt.
Rövidesen a lécről pattant ki Kolo Muani Kerkezen felperdült beadása, mégis a túloldalon hízott tovább az előny: a 66. percben a pont Isak helyett beállt Jeremie Frimpong beadását fejelte a kapuba Hugo Ekitiké (0-2).
A 83. percben az emberhátrányban játszó Spurs még szépített egy kavarodás utáni Richarlison-góllal (1-2). Ennél nagyobb baj, hogy a jelenet után reklamáló Szoboszlai sárga lapot kapott, és miután ez már az ötödik volt ebben a szezonban, automatikus eltiltás miatt nem játszhat a következő, Wolverhampton elleni hazai bajnokin (jövő szombat, 16.00).
S ha ez nem lett volna elég, a hajrában még Richarlison lekönyökölte Frimpongot, akit a felszakadt, vérző szája miatt Federico Chiesa váltott (a csere cseréjeként), majd Cristian Romerót is kiállította a játékvezető a második sárga lapjával.
A 101 percig tartott csata végén még így, kettős emberhátrányban is szorongatott a Tottenham, de az eredmény már nem változott: a Liverpool egymás után a második bajnoki győzelmével – ilyenre szeptember óta nem volt példa – előrelépett az angol Premier League tabellájának 5. helyére.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre