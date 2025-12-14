Szoboszlait éltették az Anfielden, Kerkezről elismerően írnak Angliában
Mindkét magyar válogatott játékos elismerő értékeléseket kapott a Brighton elleni találkozót követően. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos teljesítményét egyaránt dicsérték az angol szakportálok.
A címvédő Liverpool 2-0-ra legyőzte a Brightont az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott helyet. A magyar válogatott csapatkapitányát a 83. percben sérülés miatt lecserélte Arne Slot vezetőedző, míg Kerkez végigjátszotta a találkozót. A mérkőzés után a This Is Anfield és a Liverpool Echo mindkét magyar válogatott játékos teljesítményét pozitívan értékelte.
Szoboszlai a Liverpool legértékesebb játékosa
A This is Anfield 7-es osztályzattal értékelte Szoboszlait, kiemelve, hogy jelenleg Curtis Jones mellett a Liverpool egyik legértékesebb futballistája. A portál szerint támadásban folyamatos veszélyt jelentett, passzokkal és távoli lövésekkel is próbálkozott, még ha ezúttal egyik kísérlete sem talált kaput. A lap megemlítette azt is, hogy Szoboszlai a második félidőben a bokáját fájlalta, de végül folytatni tudta a játékot, és vélhetően csak elővigyázatosságból cserélte le őt az edző a hajrában – ami az idény során először történt meg.
A Liverpool Echo szintén 7-es osztályzatot adott neki, hangsúlyozva, hogy középpályásként és jobbhátvédként is keményen dolgozott, miközben az Anfield közönsége többször is a nevét skandálta - írta az Origo.
Kerkez Milos nagyon magabiztos játékot mutatott
A magyar válogatott játékosról is elismerően írt a This is Anfield, amely 8-as osztályzattal díjazta az energikus balhátvédet.
A vezető gól előtti gyors bedobása kulcsfontosságú volt abban, hogy a Brighton gyorsan hátrányba kerüljön. Yankuba Minteh néha megverte egy az egyben, de minden párharcába 100%-osan beletette magát. A mérkőzés későbbi szakaszában nagyon jó közbelépései voltak, ez volt az egyik legmagabiztosabb teljesítménye a Liverpool mezében
- méltatták a 22 éves focistát, aki a másik liverpooli oldaltól 7-es osztályzatot kapott.
Minteh megállítása nem egy irigylésre méltó feladat, de jól teljesített, és a formában lévő szélsőt a mérkőzés nagy részében hatástalanította. Néhány erős szereléssel a közönség ovációját is kiváltotta
- írta Kerkezről a Liverpool Echo.
