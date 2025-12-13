Szoboszlai kezd, Szalahra ismét nem számít Arne Slot

Szombat délután (16:00, Tv: Spíler 1) Liverpool-Brighton mérkőzést rendeznek az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. A találkozót megelőzően óriási balhé alakult ki az angol rekordbajnok háza táján. Már egy hete „robbant a bomba”, amikor Mohamed Szalah a kamerák előtt bírálta Arne Slotot és saját klubját, arra hivatkozva, hogy mellőzik őt. A legutóbbi mérkőzéseken nem szerepelt a kezdőcsapatban, így most egyetlen kérdés tartja lázban a szurkolókat: vajon bekerül-e Szalah a kezdőcsapatba? A Vörösök vezetőedzője meghozta döntését: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőben kapott helyet, az egyiptomi sztár viszont ezúttal is a kispadra szorult.

Szoboszlai Dominik (jobbra) kezd, Szalah viszont csak a kispadon foglal helyet a Liverpool-Brighton meccsen Fotó: Lewis Storey

Szoboszlai Dominik kiváló formában várja a találkozót. A magyar válogatott középpályás a hétközi, Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen büntetőből szerzett góljával 1-0-s győzelemre vezette a Liverpoolt, teljesítménye pedig a lefújást követően a nemzetközi sajtó kiemelt témája lett. Kerkez Milos azon az összecsapáson nem lépett pályára, ám ezúttal ismét számít rá Arne Slot.

Alisson - Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Jones, Szoboszlai, Wirtz - Ekitike.