Szoboszlai kezd, Szalahra ismét nem számít Arne Slot

Nincs megállás, újabb fontos mérkőzés vár Szoboszlai Dominikékra a Premier Leauge-ban. Szombat délután Liverpool-Brighton meccset játszanak, Arne Slot a hazaiak vezetőedzője pedig kihirdette a kezdőcsapatát.
Szombat délután (16:00, Tv: Spíler 1) Liverpool-Brighton mérkőzést rendeznek az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. A találkozót megelőzően óriási balhé alakult ki az angol rekordbajnok háza táján. Már egy hete „robbant a bomba”, amikor Mohamed Szalah a kamerák előtt bírálta Arne Slotot és saját klubját, arra hivatkozva, hogy mellőzik őt. A legutóbbi mérkőzéseken nem szerepelt a kezdőcsapatban, így most egyetlen kérdés tartja lázban a szurkolókat: vajon bekerül-e Szalah a kezdőcsapatba? A Vörösök vezetőedzője meghozta döntését: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőben kapott helyet, az egyiptomi sztár viszont ezúttal is a kispadra szorult.
Szoboszlai Dominik kiváló formában várja a találkozót. A magyar válogatott középpályás a hétközi, Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen büntetőből szerzett góljával 1-0-s győzelemre vezette a Liverpoolt, teljesítménye pedig a lefújást követően a nemzetközi sajtó kiemelt témája lett. Kerkez Milos azon az összecsapáson nem lépett pályára, ám ezúttal ismét számít rá Arne Slot.
Liverpool-Brighton: Szoboszlai kezd, Szalah ismét csak a padon
Alisson - Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Jones, Szoboszlai, Wirtz - Ekitike.
