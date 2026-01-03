„Gyengülhet a Fradi” – egyetlen kihívója maradt a Ferencvárosnak

Tizennyolc őszi fordulót követően az ETO FC (54) egy pont előnnyel várja az FTC előtt (53) a labdarúgó NB I tavaszi folytatását, és ez alapján egykori szövetségi kapitányunk, Bozsik Péter úgy vélte: január 24-én a Groupama Arénában kettejük rangadója hozhat némi változást, de az első hely sorsáról nem dönt.

Bozsik Péter szerint a tavasz a Győr és a Fradi versenyéről fog szólni (Fotó: Dömötör Csaba)

Bozsik Péter: meghatározó az edzőbe vetett hit

Nem lepett meg a győri helytállás, Borbély Balázs vezetőedző ugyanis olyan mentalitású légiósokra építette a csapat vázát, amit saját utánpótlásából tehetséges fiatalokkal egészített ki

– fogalmazott Bozsik, majd kiemelte, valamennyi ETO-játékos tökéletesen hisz a mesterében. Az ETO akkor tartja a lépést a címvédővel, ha a kisvárdai 3-2-es, illetve a ZTE-vel szembeni 1-0-as győri kisiklását nem követi el újra. Persze az FTC is többször botlott odahaza. Bozsik biztos benne, hogy kizárólag a 36-szoros magyar bajnok FTC jelenthet a Győrnek komoly ellenállást, de úgy fest, idehaza vége a Fradi legyőzhetetlensége nimbuszának.

Hogy ki lesz a végő befutó, ezt befolyásolhatja Varga Barnabás és Tóth Alex külföldi szerződése, kettejük távozásával gyengülhet az FTC.

Az exkapitány megmagyarázta azt is, vajon a stílusos futballal operáló Paks miért nem végezhet az élen.

A Paks évek óta szisztematikus kihívója az FTC-nek, de csak ijesztget

– állapította meg.