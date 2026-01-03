RETRO RÁDIÓ

„Gyengülhet a Fradi” – egyetlen kihívója maradt a Ferencvárosnak

Tévednek azok a futballdrukkerek, akik szerint tavasszal legalább öt-hat együttes küzd tovább közel azonos eséllyel a bajnoki címért. Bozsik Péter ezek körét kettőre szűkítette.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.01.03. 09:00
labdarúgás Bozsik Péter ETO FC bajnokcsapat NB I FTC

Tizennyolc őszi fordulót követően az ETO FC (54) egy pont előnnyel várja az FTC előtt (53) a labdarúgó NB I tavaszi folytatását, és ez alapján egykori szövetségi kapitányunk, Bozsik Péter úgy vélte: január 24-én a Groupama Arénában kettejük rangadója hozhat némi változást, de az első hely sorsáról nem dönt.

Bozsik Péter
Bozsik Péter szerint a tavasz a Győr és a Fradi versenyéről fog szólni (Fotó: Dömötör Csaba)

Bozsik Péter: meghatározó az edzőbe vetett hit

Nem lepett meg a győri helytállás, Borbély Balázs vezetőedző ugyanis olyan mentalitású légiósokra építette a csapat vázát, amit saját utánpótlásából tehetséges fiatalokkal egészített ki

– fogalmazott Bozsik, majd kiemelte, valamennyi ETO-játékos tökéletesen hisz a mesterében. Az ETO akkor tartja a lépést a címvédővel, ha a kisvárdai 3-2-es, illetve a ZTE-vel szembeni 1-0-as győri kisiklását nem követi el újra. Persze az FTC is többször botlott odahaza. Bozsik biztos benne, hogy kizárólag a 36-szoros magyar bajnok FTC jelenthet a Győrnek komoly ellenállást, de úgy fest, idehaza vége a Fradi legyőzhetetlensége nimbuszának.

Hogy ki lesz a végő befutó, ezt befolyásolhatja Varga Barnabás és Tóth Alex külföldi szerződése, kettejük távozásával gyengülhet az FTC.

Az exkapitány megmagyarázta azt is, vajon a stílusos futballal operáló Paks miért nem végezhet az élen.

A Paks évek óta szisztematikus kihívója az FTC-nek, de csak ijesztget

– állapította meg. 

Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu