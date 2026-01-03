„Gyengülhet a Fradi” – egyetlen kihívója maradt a Ferencvárosnak
Tévednek azok a futballdrukkerek, akik szerint tavasszal legalább öt-hat együttes küzd tovább közel azonos eséllyel a bajnoki címért. Bozsik Péter ezek körét kettőre szűkítette.
Tizennyolc őszi fordulót követően az ETO FC (54) egy pont előnnyel várja az FTC előtt (53) a labdarúgó NB I tavaszi folytatását, és ez alapján egykori szövetségi kapitányunk, Bozsik Péter úgy vélte: január 24-én a Groupama Arénában kettejük rangadója hozhat némi változást, de az első hely sorsáról nem dönt.
Bozsik Péter: meghatározó az edzőbe vetett hit
Nem lepett meg a győri helytállás, Borbély Balázs vezetőedző ugyanis olyan mentalitású légiósokra építette a csapat vázát, amit saját utánpótlásából tehetséges fiatalokkal egészített ki
– fogalmazott Bozsik, majd kiemelte, valamennyi ETO-játékos tökéletesen hisz a mesterében. Az ETO akkor tartja a lépést a címvédővel, ha a kisvárdai 3-2-es, illetve a ZTE-vel szembeni 1-0-as győri kisiklását nem követi el újra. Persze az FTC is többször botlott odahaza. Bozsik biztos benne, hogy kizárólag a 36-szoros magyar bajnok FTC jelenthet a Győrnek komoly ellenállást, de úgy fest, idehaza vége a Fradi legyőzhetetlensége nimbuszának.
Hogy ki lesz a végő befutó, ezt befolyásolhatja Varga Barnabás és Tóth Alex külföldi szerződése, kettejük távozásával gyengülhet az FTC.
Az exkapitány megmagyarázta azt is, vajon a stílusos futballal operáló Paks miért nem végezhet az élen.
A Paks évek óta szisztematikus kihívója az FTC-nek, de csak ijesztget
– állapította meg.
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre