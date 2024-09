Sallai mégis távozhat, bombaigazolás mellé érkezne

A világ egyik legjobb csatára, Victor Osimhen nem akármilyen körülmények között távozott a Napolitól. A klub a nyáron 100 millió euró (39 milliárd forint) feletti összegért értékesítette volna, és kitette a keretből, a helyére pedig elhozta Romelu Lukakut a Chelsea-ből. Osimhent azonban végül nem sikerült eladni, így kényszerből egy évre a Galatasarayhoz került kölcsönben. A török klub azonban még egy támadót hozna a csapathoz, a kívánságlista élén pedig Sallai Roland található.

Sallai Roland megint képbe került a Galatasaraynál Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A 27 éves szélső készen áll a szintlépésre, konkrét ajánlatot azonban még nem kapott. Szó esett a Bolognáról és a Leeds Unitedről is, egyelőre azonban a Freiburgban kezdte meg a szezont. A Galatasaray már korábban érdeklődött iránta, Okan Buruk vezetőedzőnek külön kérése volt a vezetőség felé Sallai szerződtetése.

Sallai Roland előtt lassan szabad az út

Augusztus közepén (amikor először lengették be Sallai nevét) még igencsak telített volt mindkét szél a török sztárcsapatnál. Azóta viszont Kerem Aktürkoğlu (Benfica) és Wilfried Zaha (Lyon) is távozott. A Csakfoci szemléje szerint a kispadra szoruló Hakim Ziyech is elhagyhatja az együttest, ezzel pedig minden út szabad lenne Sallai előtt.

Sallai értékét 15 millió euróra (5,8 milliárd forint) becsüli a Transfermarkt, a Freiburg ennyiért már hajlandó lenne eladni. Az idei szezonban eddig mindkét bajnokin pályára lépett, de az átigazolási státusza miatt mindkétszer a cserepadról szállt be. A Stuttgart ellen 19, a Bayern München ellen 28 perc jutott neki.