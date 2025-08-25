Barrichello elismerte: ez a csata különlegessé teszi a szezont

Rubens Barrichello, az egykori Forma–1 legenda dicsérettel illette a McLaren istállót, amiért nyílt küzdelmet enged két pilótájának, Lando Norrisnak és Oscar Piastrinak a világbajnoki címért. A brazil exversenyző szerint különlegessé teszi a szezont, hogy tíz futammal a vége előtt mindössze kilenc pont választja el a két csapattársat egymástól. „Ez egy jó csata. Nem tudod, ki fog nyerni, és ettől még izgalmasabb” – mondta a 53 éves korábbi Ferrari-pilóta.

Rubens Barrichello, az egykori Forma–1-legenda dicsérettel illette a McLaren-istállót Fotó: AFP

A McLaren az idei szezonban eddig 14 futamból 11-et megnyert, 299 ponttal előzi meg legközelebbi riválisát, a Ferrarit, így a konstruktőri bajnoki cím gyakorlatilag már a kezükben van. Ami még nyitott kérdés: Norris vagy Piastri lesz-e a világbajnok. Az ausztrál Piastri április óta vezeti a pontversenyt, de a brit Norris három győzelmével az utóbbi négy futamon közel került hozzá, köztük hazai pályán, Silverstone-ban aratott első sikerével – írja a Mirror.

A legnagyobb feszültség akkor alakult ki, amikor Norris a kanadai futamon hátulról nekiütközött Piastrinak. A brit ekkor kiesett, de Piastri folytatta a versenyt, Norris pedig azonnal elismerte a hibáját, amit csapattársa és a McLaren főnöke is elfogadott.

Barrichello, aki pályafutása során Michael Schumacher és Jenson Button csapattársa is volt világbajnoki szezonokban, úgy véli, a Norris–Piastri-párharc még sokáig szoros maradhat.

Nagyon ritka, hogy két csapattárs, akik a címért küzdenek, ennyire jól kijöjjön egymással

– fogalmazott.

A brazil pilóta kitért Lewis Hamiltonra is, aki első ferraris szezonjában komoly nehézségekkel küzd. Bár megnyerte a kínai sprintversenyt, egyetlen nagydíjon sem tudott még dobogóra állni, miközben csapattársa, Charles Leclerc öt alkalommal is ott volt a legjobb három között. Hamilton jelenleg csak a hatodik a tabellán, 42 ponttal lemaradva Leclerc mögött.

Barrichello ennek ellenére bízik a hétszeres világbajnokban.