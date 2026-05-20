Orbánként mutatták be a lengyelek Magyar Pétert, aki el is tévedt a díszfalsornál

Kínos bakisorozat: a magyar miniszterelnököt varsói látogatásán még a lengyel kormányszóvivő is kétszer Orbán Viktornak nevezte. A Joe Biden-díjra törekvő Magyar Pétert a katonai tiszteletadásnál Donald Tusknak kellett irányba állítania, annyira zavarodott volt. Angolul pedig nem lehetett kérdezni, Karácsony Gergely valahol elégedetten csettinthetett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.20. 16:14
Módosítva: 2026.05.20. 16:48
A történelemkönyvekbe akart bevonulni Magyar Péter, de az első külföldi útja úgy sikerült, hogy inkább a mémoldalakra sikerült felkerülnie. A frissen megválasztott miniszterelnök büszkén jelentette be, hogy az elsők között látogatja meg Donald Tusk lengyel kormányfőt, hogy új alapokra helyezzék a lengyel–magyar kapcsolatokat, sőt még egy kibővített visegrádi együttműködésről és budapesti V4-csúcsról is egyeztettek. A találkozó tele volt bakikkal.

Magyar Péter Lengyelországban
Magyar Péter nem volt a topon 

A kétnapos varsói látogatás programja valóban impozánsnak tűnt: Magyar találkozott Donald Tuskkal, Karol Nawrocki lengyel elnökkel, valamint Lech Walesával is. Csakhogy a diplomáciai nagyüzem mellett egymást követték a kínos jelenetek – írja a Ripost.

Már a lengyelek is Orbánt keresik?

A legnagyobb égés kétségkívül a lengyel kormányszóvivő sajtótájékoztatóján történt. Adam Szlapka ugyanis kétszer is Orbán Viktor miniszterelnök érkezéséről beszélt (videó erről itt), amikor a magyar delegáció varsói programját ismertette. A szóvivő teljes természetességgel sorolta, hogy mely miniszterek találkoznak majd Orbán miniszterelnök delegációjával, és csak később korrigálta magát. A zavar ráadásul ragadósnak bizonyult: az egyik újságíró is belegabalyodott a Magyar–Orbán névpárosba, majd kínjában már azon viccelődött, hogy most már talán a külügyminisztert hívják Orbánnak. Nem túl hízelgő kezdet annak, aki épp történelmi korszakváltást szeretne demonstrálni.

Tusk mutatta meg Magyar Péternek, merre van az előre

A varsói katonai tiszteletadás sem sikerült éppen államférfiúi magabiztossággal. A felvételek alapján Magyar Péter láthatóan nem találta a helyét a ceremónián: ide-oda forgolódott, bizonytalanul toporgott, végül Donald Tusknak kellett finoman irányba állítania, hogy merre kellene fordulnia. Igazi Joe Biden-díjas jelenet volt, a volt amerikai elnök is gyakran eltévedt.

A jelenet pillanatok alatt körbefutott a közösségi médiában, ahol sokan azt kérdezték: vajon a protokollcsapat merre volt? Pedig apparátusból állítólag nincs hiány. Magyar Péter már három sajtószóvivőt is maga köré vett, és rekordtempóban 16 minisztériumot is összeraktak. A kommentelők szerint azonban lehet, hogy protokollszakértőre már nem maradt keret.

Angolul inkább ne?

A látogatás másik feltűnő momentuma az volt, hogy Magyar Pétert nem lehetett angolul kérdezni a sajtótájékoztatón. Ez azért különösen kellemetlen, mert egy nemzetközi porondon mozgó miniszterelnöknél alapelvárás lenne a magabiztos idegennyelv-tudás. A  magyar közélet már jól ismeri Magyar Péter szókimondó stílusát, de úgy néz ki,  a trágár megszólalások gördülékenyebben mennek neki, mint az angol diplomáciai panelek.

A kommentszekcióban azonnal elszabadult a pokol.

Hirtelen azt hiszi az ember, hogy Karácsony Gergely alakított kormányt

– írta egy kommentelő.

Szégyen, hogy egy miniszterelnök nem tud angolul nyilatkozni… alkalmatlan szerencsétlenek!

– fakadt ki egy másik.

A nagy nemzetközi áttörésből így ezeknek a fényében inkább kabaré lett.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
