Orbánként mutatták be a lengyelek Magyar Pétert, aki el is tévedt a díszfalsornál

A történelemkönyvekbe akart bevonulni Magyar Péter, de az első külföldi útja úgy sikerült, hogy inkább a mémoldalakra sikerült felkerülnie. A frissen megválasztott miniszterelnök büszkén jelentette be, hogy az elsők között látogatja meg Donald Tusk lengyel kormányfőt, hogy új alapokra helyezzék a lengyel–magyar kapcsolatokat, sőt még egy kibővített visegrádi együttműködésről és budapesti V4-csúcsról is egyeztettek. A találkozó tele volt bakikkal.

Magyar Péter nem volt a topon – Fotó: AFP /

A kétnapos varsói látogatás programja valóban impozánsnak tűnt: Magyar találkozott Donald Tuskkal, Karol Nawrocki lengyel elnökkel, valamint Lech Walesával is. Csakhogy a diplomáciai nagyüzem mellett egymást követték a kínos jelenetek – írja a Ripost.

Már a lengyelek is Orbánt keresik?

A legnagyobb égés kétségkívül a lengyel kormányszóvivő sajtótájékoztatóján történt. Adam Szlapka ugyanis kétszer is Orbán Viktor miniszterelnök érkezéséről beszélt (videó erről itt), amikor a magyar delegáció varsói programját ismertette. A szóvivő teljes természetességgel sorolta, hogy mely miniszterek találkoznak majd Orbán miniszterelnök delegációjával, és csak később korrigálta magát. A zavar ráadásul ragadósnak bizonyult: az egyik újságíró is belegabalyodott a Magyar–Orbán névpárosba, majd kínjában már azon viccelődött, hogy most már talán a külügyminisztert hívják Orbánnak. Nem túl hízelgő kezdet annak, aki épp történelmi korszakváltást szeretne demonstrálni.

Tusk mutatta meg Magyar Péternek, merre van az előre

A varsói katonai tiszteletadás sem sikerült éppen államférfiúi magabiztossággal. A felvételek alapján Magyar Péter láthatóan nem találta a helyét a ceremónián: ide-oda forgolódott, bizonytalanul toporgott, végül Donald Tusknak kellett finoman irányba állítania, hogy merre kellene fordulnia. Igazi Joe Biden-díjas jelenet volt, a volt amerikai elnök is gyakran eltévedt.

A jelenet pillanatok alatt körbefutott a közösségi médiában, ahol sokan azt kérdezték: vajon a protokollcsapat merre volt? Pedig apparátusból állítólag nincs hiány. Magyar Péter már három sajtószóvivőt is maga köré vett, és rekordtempóban 16 minisztériumot is összeraktak. A kommentelők szerint azonban lehet, hogy protokollszakértőre már nem maradt keret.