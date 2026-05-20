Olvasóink jelentették: rabok újítanak fel egy XIII. kerületi lakást – hogy lehet ez?

Többen is láthatták, ahogy a fogvatartottak különböző feladatokat végeznek a felújítás helyszínén: volt, aki éppen építőanyagokat pakolt, mások a lakásban dolgoztak, szerszámokat mozgattak vagy a munkafolyamatok előkészítésében segédkeztek. Mint azt lapunk egyik olvasója a Metropolnak elmondta: a reggeli órákban még azt is megfigyelték, ahogy a rabok közösen elfogyasztják a reggelijüket a munkakezdés előtt. Ezenkívül minden tevékenységük egy felújítási munkálat mindennapi feladataihoz kapcsolódott. Felmerült a lakókban az is, nem kell-e tartaniuk attól, hogy bűnözők dolgoznak a szomszédban.

A fogvatartottak többek között egy XIII. kerületi rendőrségi szolgálati lakás felújításában segédkeznek Fotó: Olvasói

Az olvasói jelzés után lapunk a büntetés-végrehajtáshoz fordult válaszokért. Mint kiderült, a fogvatartottak egy rendőrségi szolgálati lakás felújításában segédkeznek. Nincs ok aggodalomra: jóvátételi és karbantartási programban vesznek részt. A büntetés-végrehajtás válasza szerint 6 fogvatartott egy rendőrségi szolgálati lakás felújításában vesz részt. A büntetés-végrehajtási szervezet egyik gazdasági társasága és a Készenléti Rendőrség által megkötött szerződés alapján van erre lehetőség.

Fogvatartottak a budapesti utcákon

A hazai börtönök fogvatartottjait sokféle módon foglalkoztatják. Ők végzik a börtönök fenntartásával, felújításával, karbantartásával járó munkákat, de ugyancsak fogvatartottak dolgoznak a mosodákban és a konyhákban is. Termelő, mezőgazdasági és ipari tevékenységet is folytatnak a bv. gazdasági társaságainál, amelyeket kifejezetten arra hoztak létre, hogy munkát biztosítsanak a fogvatartottaknak. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Kommunikációs Főosztálya lapunkat arról értesítette, hogy a külső helyszínen történő munkáltatásban kizárólag alacsony biztonsági besorolású fogvatartottak vehetnek részt. Arról, ki vehet részt ilyen munkán, minden esetben egyedi mérlegelés alapján döntenek, ennek során a büntetés-végrehajtási szervezet figyelembe veszi többek között a fogvatartott – már említett - biztonsági besorolását, magatartását, kockázati tényezőit, az elkövetett cselekmény jellegét, valamint az adott munkafolyamatok sajátosságait.

A már említett munkavégzésre az elítélteket törvény kötelezi, ezzel szemben a jóvátételi munkavégzés önkéntes alapon történik. A jóvátételi programok egyik legfontosabb célja, hogy a fogvatartottak számára lehetőséget biztosítsanak az elkövetett cselekmények következményeivel való szembenézésre, valamint a személyes felelősségvállalás erősítésére. Emellett támogatják a társadalmi normák elfogadását és elősegíthetik a későbbi reintegrációt

– közölte a kommunikációs főosztály munkatársa.