Olvasóink jelentették: rabok újítanak fel egy XIII. kerületi lakást – hogy lehet ez?
Megdöbbentette a Szegedi úton lakókat, hogy mákos rabruhában lévő emberek dolgoznak az egyik társasházi lakásban. A Metropol utánajárt, hogyan lehetséges ez, kinek a lakásán dolgoznak a fogvatartottak.
Többen is láthatták, ahogy a fogvatartottak különböző feladatokat végeznek a felújítás helyszínén: volt, aki éppen építőanyagokat pakolt, mások a lakásban dolgoztak, szerszámokat mozgattak vagy a munkafolyamatok előkészítésében segédkeztek. Mint azt lapunk egyik olvasója a Metropolnak elmondta: a reggeli órákban még azt is megfigyelték, ahogy a rabok közösen elfogyasztják a reggelijüket a munkakezdés előtt. Ezenkívül minden tevékenységük egy felújítási munkálat mindennapi feladataihoz kapcsolódott. Felmerült a lakókban az is, nem kell-e tartaniuk attól, hogy bűnözők dolgoznak a szomszédban.
Az olvasói jelzés után lapunk a büntetés-végrehajtáshoz fordult válaszokért. Mint kiderült, a fogvatartottak egy rendőrségi szolgálati lakás felújításában segédkeznek. Nincs ok aggodalomra: jóvátételi és karbantartási programban vesznek részt. A büntetés-végrehajtás válasza szerint 6 fogvatartott egy rendőrségi szolgálati lakás felújításában vesz részt. A büntetés-végrehajtási szervezet egyik gazdasági társasága és a Készenléti Rendőrség által megkötött szerződés alapján van erre lehetőség.
Fogvatartottak a budapesti utcákon
A hazai börtönök fogvatartottjait sokféle módon foglalkoztatják. Ők végzik a börtönök fenntartásával, felújításával, karbantartásával járó munkákat, de ugyancsak fogvatartottak dolgoznak a mosodákban és a konyhákban is. Termelő, mezőgazdasági és ipari tevékenységet is folytatnak a bv. gazdasági társaságainál, amelyeket kifejezetten arra hoztak létre, hogy munkát biztosítsanak a fogvatartottaknak. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Kommunikációs Főosztálya lapunkat arról értesítette, hogy a külső helyszínen történő munkáltatásban kizárólag alacsony biztonsági besorolású fogvatartottak vehetnek részt. Arról, ki vehet részt ilyen munkán, minden esetben egyedi mérlegelés alapján döntenek, ennek során a büntetés-végrehajtási szervezet figyelembe veszi többek között a fogvatartott – már említett - biztonsági besorolását, magatartását, kockázati tényezőit, az elkövetett cselekmény jellegét, valamint az adott munkafolyamatok sajátosságait.
A már említett munkavégzésre az elítélteket törvény kötelezi, ezzel szemben a jóvátételi munkavégzés önkéntes alapon történik. A jóvátételi programok egyik legfontosabb célja, hogy a fogvatartottak számára lehetőséget biztosítsanak az elkövetett cselekmények következményeivel való szembenézésre, valamint a személyes felelősségvállalás erősítésére. Emellett támogatják a társadalmi normák elfogadását és elősegíthetik a későbbi reintegrációt
– közölte a kommunikációs főosztály munkatársa.
A munkára több típusú intézményben is lehetőséget adnak. A jóvátételi programok megvalósulhatnak a büntetés-végrehajtási intézeteken belül, illetve külső helyszíneken is.
Az intézeten belül végzett jóvátételi tevékenységek között jellemzőek az alkotó jellegű feladatok, különböző tárgyak készítése vagy más közösségi célú kezdeményezések. Külső helyszíneken leginkább környezetrendezési, karbantartási és állagmegóvási munkák fordulnak elő. A gyakorlatban ezek sok esetben egyszerű feladatok – például szemétszedés vagy közterületek rendezése –, ugyanakkor a közösség számára közvetlenül érzékelhető eredménnyel járnak
– tette hozzá.
A jóvátételi munkavégzés minden esetben szervezett keretek között, folyamatos felügyelet mellett zajlik. A programok lebonyolítását és a biztonsági előírások betartását a büntetés-végrehajtási szervezet ellenőrzi.
