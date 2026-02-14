Szolgálatból szerelem: Házasság hete a börtön falai között

Az idei házasság hete programsorozat jeligéje "A hűség szabadsága". Mindkét fogalom fontos értéket képvisel, főleg azok számára, akik a büntetés-végrehajtás komolynak mondott világában töltik mindennapjaikat. A büntetés-végrehajtás szervezetében nem ritka, hogy a szolgálatból szerelem lesz és a munkatársak boldog párokként folytatják tovább életüket.

Majoros Ádám bv. főhadnagy és Majoros-Szedlár Vanessza bv. törzsőrmester / Fotó: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Ezen a héten a házasság hetét ünnepeljük, amely a kölcsönös elköteleződésre, a hűségre és a kapcsolatok tudatos ápolására irányítja a figyelmet. A szervezetnél országszerte találkozhatunk bv.-s párokkal, akiknek története jól példázza, hogyan fér meg egymás mellett a hivatástudat és a házasság köteléke.

Majoros Ádám bv. főhadnagy és Majoros-Szedlár Vanessza bv. törzsőrmester először barátként, majd kollégaként, végül férjként és feleségként találtak egymásra. A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai közel 10 éve alkotnak egy párt. 3 év jegyességet követően 2020 augusztusában mondták ki a boldogító igent katonai tiszteletadás mellett egy mesébe illő, kardos esküvőn. Azóta két gyermekük született. Vanessza szeptemberben tervez visszatérni a munka világába. A fiatalok szerint kapcsolatuk sikere nem a tökéletességben rejlik. Mindketten határozottak, néha makacsak is, de sosem engedik el egymás kezét. A nehézségek idején nem elmenekülnek, hanem megoldást keresnek.

Kámán-Wittinger Tünde bv. főtörzsőrmester és Kámán Péter bv. törzszászlós egyenruhában indulnak munkába otthonról, igaz, nem egy időben, így néha csak reggelente, a beléptető kapunál találkoznak. 26, illetve 19 éve bv-sek, és 17 éve házasok. Három gyermeket nevelnek. A szerelem még az Ady téri, régi szombathelyi börtönben kezdődött - nem ma volt, de állítják: nem csinálnának semmit másként. Szerintük mi a hosszú házasság titka? Tündi és Péter ugyanazt válaszolják: a közös célok tartják össze és viszik előre a családot. Ezen kívül szerintük legalább olyan fontos az is, hogy mindig mindent megbeszéljenek, soha ne maradjon tüske vagy sérelem senkiben.