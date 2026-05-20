Berobbantak, most lelépnének: 3 nagy reménység tart külföldre az NB I-ből
Mindhárman középpályások és mindhárman nagyot alkottak az NB I 2025/26-os szezonjában. Vitális Milán, Tóth Rajmund és Szűcs Tamás is óriási lehetőség előtt áll.
Három fiatal magyar futballista jó eséllyel légiósnak állhat nyáron, miután kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az NB I 2025/26-os szezonjában. Mindhárman tagjai Marco Rossi szövetségi kapitány következő válogatott keretének. Vitális Milán és Tóth Rajmund a friss győri bajnokcsapatból, az ETO-ból, Szűcs Tamás pedig a dobogóról épphogy lemaradt Debreceni VSC-ből igazolhat külföldre.
Ketten már helyet vívtak ki maguknak a Finnország és Kazahsztán elleni hazai felkészülési meccsek előtt álló Rossi-csapatban, harmadik társuk pedig újoncként csatlakozik Szoboszlai Dominikékhoz a magyar labdarúgó-válogatott telki edzőközpontjában.
Vitális Milán: Fradi vagy külföld?
Becsült piaci értéke: 2 millió euró (722 millió forint)
Az immár hatszoros válogatott Vitális Milán tavaly ősszel rendre csereként, idén márciusban viszont már kezdőjátékosként szerepelt a nemzeti csapatban. A bajnok ETO csapatkapitánya a Magyar Labdarúgó Szövetség keddi RangAdó díjátadóján az Év játékosa lett az élvonalbeli futballisták (klubonként a csapatkapitányok, illetve a legidősebb és legfiatalabb játékosok) és a vezetőedzők szavazatai alapján. A 24 éves győri középpályás egyénileg is bomba formát mutatott idén a klubcsapatában, hiszen 31 bajnokin 9 góllal és 4 gólpasszal vette ki a részét a Fradi trónfosztásából. Már a zárófordulóbeli kisvárdai győzelem utáni percekben, a bajnoki cím ünneplése közben arról nyilatkozott, hogy érzése szerint készen áll a továbblépésre a karrierjében.
Vitálist a téli szünetben éppen a Ferencváros csábította az Angliába igazolt Tóth Alex pótlására. Nem lenne meglepő, ha újra felmelegedne ez a vonal, de a győri kulcsember jó eséllyel újra légiósnak állhat (korábban már szerepelt a felvidéki Dunaszerdahelyen). A szerződése már csak jövő nyárig érvényes, így ha nem hosszabbít, az ETO már csak most várhat érte jó pénzt. A Kisalföld értesülése szerint a cseh Sparta Praha lehet a következő lépcsőfok a pályafutásában.
Tóth Rajmund: Győr vagy Nürnberg?
Becsült piaci értéke: 900 ezer euró (325 millió forint)
Vitálissal ellentétben a védekező középpályásként és olykor jobbhátvédként is bizonyított győri csapattársa, Tóth Rajmund szerződése még két évig szól, így esetében az ETO vezetői jobban meggondolhatják, elengedik-e egyik legjobbjukat. Az esélye mindenesetre adott: a Bild minapi értesülése szerint a Bundesliga-másodosztály középcsapata, a korábbi 9-szeres német bajnok 1. FC Nürnberg egymillió eurót (361 millió forint) fizetne a 22 éves játékosért. Emellett szólt, hogy Tóth színvonalasabb bajnokságban fejlődhetne tovább és mutathatná meg magát a még erősebb klubok megfigyelőinek, ráadásul Miroslav Klose személyében korábbi klasszisból (világbajnok, vb-gólkirály, 137-szeres német válogatott csatárból) lett edzővel dolgozhatna.
Menedzsere, Fehér Milán szerint a nürnbergiek másfél éve szemmel tartják a párharcokban és hosszú passzokban is kiemelkedő játékos fejlődését, és nemrég már a második ajánlatot tették érte a győri vezetőknek.
Szűcs Tamás: Irány a topliga?
Becsült piaci értéke: 1,5 millió euró (542 millió euró)
Az NB I negyedik helyén végzett DVSC legjobbjának járó Zilahi-díjat, egyben a RangAdó gálán az Év felfedezettjének járó elismerést Szűcs Tamás érdemelte ki. Utóbbit éppen Marco Rossi adta át neki, aki a márciusi válogatott meccseken már bevetette a 21 éves középpályást. Szűcs a Honvéd akadémiáján nevelkedett, majd egy dániai kitérő után (17 és 19 éves kora között a dán FC Köbenhavn játékosa volt), 2024 nyarától Debrecenben futott be igazán, az egyik példaképének tekintett Dzsudzsák Balázs oldalán.
A bajnoki szezon során 31 meccsen 3 góllal és 4 gólpasszal is villant tehetség – akire Vitálishoz és Tóthhoz hasonlóan a magyar játékosokra vadászó FTC is vevő lenne – a Hajdú Online értesülése szerint nyáron akár az olasz topligás Genában is kiköthet.
