Berobbantak, most lelépnének: 3 nagy reménység tart külföldre az NB I-ből

Három fiatal magyar futballista jó eséllyel légiósnak állhat nyáron, miután kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az NB I 2025/26-os szezonjában. Mindhárman tagjai Marco Rossi szövetségi kapitány következő válogatott keretének. Vitális Milán és Tóth Rajmund a friss győri bajnokcsapatból, az ETO-ból, Szűcs Tamás pedig a dobogóról épphogy lemaradt Debreceni VSC-ből igazolhat külföldre.

A szezon legjobbja, a győri Vitális Milán (balra) és az év felfedezettje, a debreceni Szűcs Tamás is légiósnak állhat (a kép hátterében Dzsudzsák Balázs figyeli őket) – Fotó: HAON/Tóth Imre

Ketten már helyet vívtak ki maguknak a Finnország és Kazahsztán elleni hazai felkészülési meccsek előtt álló Rossi-csapatban, harmadik társuk pedig újoncként csatlakozik Szoboszlai Dominikékhoz a magyar labdarúgó-válogatott telki edzőközpontjában.

Vitális Milán: Fradi vagy külföld?

Becsült piaci értéke: 2 millió euró (722 millió forint)

Az immár hatszoros válogatott Vitális Milán tavaly ősszel rendre csereként, idén márciusban viszont már kezdőjátékosként szerepelt a nemzeti csapatban. A bajnok ETO csapatkapitánya a Magyar Labdarúgó Szövetség keddi RangAdó díjátadóján az Év játékosa lett az élvonalbeli futballisták (klubonként a csapatkapitányok, illetve a legidősebb és legfiatalabb játékosok) és a vezetőedzők szavazatai alapján. A 24 éves győri középpályás egyénileg is bomba formát mutatott idén a klubcsapatában, hiszen 31 bajnokin 9 góllal és 4 gólpasszal vette ki a részét a Fradi trónfosztásából. Már a zárófordulóbeli kisvárdai győzelem utáni percekben, a bajnoki cím ünneplése közben arról nyilatkozott, hogy érzése szerint készen áll a továbblépésre a karrierjében.

Vitálist a téli szünetben éppen a Ferencváros csábította az Angliába igazolt Tóth Alex pótlására. Nem lenne meglepő, ha újra felmelegedne ez a vonal, de a győri kulcsember jó eséllyel újra légiósnak állhat (korábban már szerepelt a felvidéki Dunaszerdahelyen). A szerződése már csak jövő nyárig érvényes, így ha nem hosszabbít, az ETO már csak most várhat érte jó pénzt. A Kisalföld értesülése szerint a cseh Sparta Praha lehet a következő lépcsőfok a pályafutásában.

Tóth Rajmund: Győr vagy Nürnberg?

Becsült piaci értéke: 900 ezer euró (325 millió forint)