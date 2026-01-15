RETRO RÁDIÓ

„Többen is kerestek" - Szoboszlai példáját követi az NB I ifjú sztárja

Több helyről is hívták a Debrecen ifjú tehetségét. Szűcs Tamás azonban a Lokinál marad, befektetésnek nevezi a szerződés-hosszabbítását.

Remekelt az ősszel, és hasonló folytatásban bizakodik Szűcs Tamás, a DVSC irányító középpályása, aki további két évvel, 2029-ig meghosszabbította a szerződését. A 20 éves középpályás annak ellenére a Lokinál maradt, hogy a télen több ajánlat is érkezett érte Debrecenbe.

Szűcs Tamás a Lokinál marad Fotó: Czinege Melinda

Valóban többen is kerestek, mégis maradtam, mivel a DVSC jó befektetésnek tűnik egy kiváló szakmai stábbal, remek csapatársakkal. Ebben a városban jó emberekkel vagyok körülvéve. Minden adott ahhoz, hogy kiteljesedjek, és a csapattal együtt a Loki-drukkerek álmait beteljesítsük

 – fogalmazott Szűcs. A Nemzeti Sport értesülései szerint az ifjú labdarúgót Olaszországból is keresték. Menedzsere, Esterházy Mátyás elmondta, a Debrecen új vezetősége által felvázolt szakmai koncepció meggyőzte arról, hogy most a szerződéshosszabbítás a legjobb lépés. Aztán közös céljuk, hogy a játékos idővel szintet lépjen. Az ősszel két gólt szerzett futballista tehát Szoboszlai Dominik példáját követi, aki szintén lépésről lépésre haladt a karrierjében, menedzsere, Esterházy Mátyás vele sem siettette az ugrásokat.

Szűcs Tamás érmes pozíciót remél

S hogy az álmok beteljesítése esetleges bajnoki címet jelenthet-e, erről megjegyezte: a jelenlegi 4. helyüknél jobbat, érmes végső pozíciót remél.

Az őszi idényben láthatták, mennyit javult a játékunk, amit mi, játékosok belülről éreztünk, illetve a nézőink a lelátón szintén élvezetesnek neveztek. Ha ugyanerre képesek leszünk tavasszal is, elégedett lehetek.

Szűcs Tamás fájlalja a kapus távozását

Persze nem mindegy, kikkel megy tovább az úton a hajdúsági legénység. Szűcs elárulta, Varga Tamás kölcsönkapusuk már a törökországi Belekben kapta az FTC üzenetét, és a zöld-fehérek spanyolországi táborhelyére utazott.

Ezt fájlalom, mert sok pontot köszönhettünk neki. Más kérdés, hogy a vele való őszi közös edzésekből fakadóan tudom majd, hogy tavasszal hová célozzak, ha ő áll az FTC kapujába…

- fogalmazott Szűcs. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
