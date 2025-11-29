Végre üzent, így van most a rémisztő sérüléssel kórházba került debreceni focista

Súlyos fejsérülést, agyrázkódást szenvedett Szűcs Tamás a péntek esti Nyíregyháza-Debrecen (0-3) keleti rangadón, amikor összefejelt vele a hazaiak légiósa, Bojan Szankovics. Az NB I-ben éllovas Loki 20 éves labdarúgóját hosszú percekig tartó ápolás után hordágyon viték le a pályáról, majd mentővel kórházba. A magyar U21-es válogatott reménysége, Szűcs Tamás sérülése után, szombat délután a közösségi oldalán üzent a hogylétéről.

Szűcs Tamás sérülése ijesztő volt, hordágyon tudta csak elhagyni a pályát, de elmondása szerint most már minden rendben vele Fotó: HAON/Katona Ákos

Szűcs Tamás sérülése kapcsán a játékos édesapja, idősebb Szűcs Tamás a Ripostnak elmondta, hogy a péntek éjszakai CT-vizsgálat erős agyrázkódást állapított meg a fiánál, akit hazaengedtek ugyan, de még szombat reggel is fejfájás és hányinger gyötörte, és csak derengeni kezd neki, mi is történt a Szpari-pályán. Nos, Dzsudzsák Balázsék nagy tehetsége délután már arról üzent az érte aggódóknak, hogy jobban van.

Szűcs Tamás sérülése után üzent az érte aggódóknak Fotó: Instagram

Szűcs Tamás sérülése miatt lemarad a rangadóról?

Apja szerint Szűcs legalább egy hétig nem futballozhat, azaz valószínűleg nem játszhat jövő szombaton, amikor a tabellát vezető debreceniek a Puskás Akadémia csapatát fogadják az NB I 16. fordulójában.

