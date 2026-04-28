Gyönyörű lányt szeret: fotón Vitális Milán meseszép felesége

Mintha csak egy mesébe csöppent volna a ETO FC Győr csapatkapitánya, Vitális Milán. A 24 éves középpályás már az előző idényben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott a zöld-fehéreknél, az idei szezonban pedig már kapitányként vezeti együttesét. A győriek – 1 pontos előnyben – a tabella élén állnak a Ferencváros előtt, és reális eséllyel pályáznak a bajnoki címre. A sikertörténethez azonban nemcsak a pályán nyújtott teljesítmény járul hozzá: Vitális mögött stabil háttér áll, hiszen felesége, Gréta mindenben támogatja őt.

Vitális Milán 2025 májusában kapott először meghívót a magyar válogatottba Fotó: Koszticsák Szilárd

Vitális Milán legnagyobb támasza a felesége

Ha valaki rátalál az igazira, azt érzi – így volt ezzel Vitális Milán is. A középpályás tavaly nyáron vette feleségül szerelmét, és egyértelművé tette, mit jelent számára ez a döntés: úgy véli, az ő útjuk az volt, hogy már 23 évesen egybekeljenek, és ezt élete legjobb döntéseként tartja számon. A szertartást követően nem jutott idő a hosszabb ünneplésre, hiszen két nappal később már Telkiben kellett jelentkeznie a válogatott edzőtáborában – ráadásul ez számára különleges alkalom volt, mivel ez volt az első meghívója a nemzeti csapatba. A mintegy nyolcvanfős lakodalmat kezdetben tudatosan a háttérben tartották, később azonban úgy döntöttek, nem titkolják tovább az eseményt.

Vitális az ismertséggel járó helyzeteket is kiegyensúlyozottan kezeli, ebben pedig párja is mindenben támogatja. A fiatal labdarúgó mögött stabil és biztos háttér áll, amely a pályán nyújtott teljesítményében is visszaköszön.

Neki köszönhetem a legtöbbet és azt, hogy ott vagyok, ahol

– nyilatkozta korábban a kisalföld.hu-nak Vitális Milán, aki kiemelte: bárhová is viszi útja, biztos abban, hogy felesége mindenhova követi őt.

