„Az orvosok szerint esélyem sem volt a focira, miután a rák átterjedt a tüdőmre – most pedig a világbajnokságon játszom”
Mindössze 18 hónapos volt, amikor megpecsételődött a sorsa. Jayden Nelson rácáfolt minden esélyére.
Jayden Nelson szenzációs módon legyőzte az ellene szóló esélyeket, amikor kisgyermekként rákot diagnosztizáltak nála. Most pedig az utolsó pillanatban behívták a kanadai világbajnoki keretbe.
A korábbi Arsenal-nevelésű Marcelo Flores kiesett a tornából, mert a múlt hónapban a Concacaf Bajnokok Kupája döntőjében elszakadt az elülső keresztszalagja. A 23 éves Nelson pedig megkapta a lehetőséget, miután eredetileg a korábbi Leeds-edző, Jesse Marsch tartaléklistájára került.
A villámgyors szélső, aki a múlt héten gólt szerzett Kanada Üzbegisztán elleni felkészülési mérkőzésén, inspiráló utat járt be, hogy elérje karrierje új csúcspontját. Nelson mindössze 18 hónapos korában szívszorító küzdelmet vívott az életéért egy ritka formájú hererák ellen. A rák átterjedt a tüdejére is, ami miatt az orvosok arra figyelmeztették a ma Austinban élő fiút, hogy szinte semmi esélye nincs arra, hogy profi futballista legyen. Nelson azonban kemoterápián esett át, és végül teljesen meggyógyult.
Jayden Nelson legyőzte a rákot
A lendületes játékos a GIVEMESPORT-nak így nyilatkozott: „Csak 18 hónapos voltam, amikor ritka csírasejtes rákot diagnosztizáltak nálam. Eleinte remisszióba kerültem, de aztán visszatért a betegség, és átterjedt a tüdőmre. Meghalhattam volna, és az orvos azt mondta, szinte semmi esélyem sincs arra, hogy profi futballista legyek, vagy különösen aktív életmódot éljek. De én dacoltam az esélyekkel. El akarom mesélni a történetemet, hogy más gyerekek is merítsenek belőle erőt. A nehéz helyzetekből is lehet fényesebb jövőbe lépni. Most az a küldetésem, hogy megosszam a történetemet, és élvezzem az élet minden pillanatát. Hálás vagyok, hogy ma itt lehetek, és nagyon köszönöm az orvosoknak, a családomnak és Istennek. Amikor a családom elmeséli, min mentünk keresztül együtt, nehéz hallgatni, és nagyon meghatódok. Hálás vagyok, hogy ma itt lehetek, és profi futballt játszhatok. Nem sokra emlékszem, mert akkor még nagyon kicsi voltam, de még mindig járok a kórházba ellenőrzésre. Őrületes belegondolni abba, ami történt, és ez azt jelenti, hogy nem veszem természetesnek az életet és a lehetőségeket, amikkel rendelkezem.”
Nelson tavaly decemberben csatlakozott a texasi Austinhoz a Vancouver Whitecapsból. És az MLS-szezon első hónapjaiban felépült a sérüléseiből, hogy életben tartsa világbajnoki álmait. A volt Rosenborg-játékos úgy véli, ő a tökéletes választás a kanadai szövetségi kapitány, Marsch számára.
Hozzátette: „Természetesen álomom, hogy bekerüljek Jesse Marsch világbajnoki keretébe. Csak igyekszem minden nap keményen dolgozni. Sokat tanultam Jessétől, mert az ő futballja eléggé eltér attól, amit megszoktam. Több futást és nyomást igényel, és szerintem ez az intenzitás segített abban, hogy javítsak a játékomon, és új képességeket sajátítsak el. A pályán kívül Jesse sokunk, fiatalabb játékos számára egyfajta apafigura. Úgy gondolom, pont olyan típusú játékos vagyok, akit Jesse keres. Gyors vagyok, technikás és keményen dolgozom. Remélem, hogy ez jó esélyt ad arra, hogy bekerüljek a kanadai világbajnoki keretbe.”
A torna társszervezői pénteken a B csoport nyitómérkőzésén Bosznia-Hercegovinával csapnak össze. Kanada emellett Katarral és Svájccal is megmérkőzik, miközben első világbajnoki győzelmére hajt.
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