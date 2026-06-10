„Az orvosok szerint esélyem sem volt a focira, miután a rák átterjedt a tüdőmre – most pedig a világbajnokságon játszom”

Jayden Nelson szenzációs módon legyőzte az ellene szóló esélyeket, amikor kisgyermekként rákot diagnosztizáltak nála. Most pedig az utolsó pillanatban behívták a kanadai világbajnoki keretbe.

Jayden Nelson legyőzte a rákot / Fotó: Pexels

A korábbi Arsenal-nevelésű Marcelo Flores kiesett a tornából, mert a múlt hónapban a Concacaf Bajnokok Kupája döntőjében elszakadt az elülső keresztszalagja. A 23 éves Nelson pedig megkapta a lehetőséget, miután eredetileg a korábbi Leeds-edző, Jesse Marsch tartaléklistájára került.

A villámgyors szélső, aki a múlt héten gólt szerzett Kanada Üzbegisztán elleni felkészülési mérkőzésén, inspiráló utat járt be, hogy elérje karrierje új csúcspontját. Nelson mindössze 18 hónapos korában szívszorító küzdelmet vívott az életéért egy ritka formájú hererák ellen. A rák átterjedt a tüdejére is, ami miatt az orvosok arra figyelmeztették a ma Austinban élő fiút, hogy szinte semmi esélye nincs arra, hogy profi futballista legyen. Nelson azonban kemoterápián esett át, és végül teljesen meggyógyult.

Jayden Nelson legyőzte a rákot

A lendületes játékos a GIVEMESPORT-nak így nyilatkozott: „Csak 18 hónapos voltam, amikor ritka csírasejtes rákot diagnosztizáltak nálam. Eleinte remisszióba kerültem, de aztán visszatért a betegség, és átterjedt a tüdőmre. Meghalhattam volna, és az orvos azt mondta, szinte semmi esélyem sincs arra, hogy profi futballista legyek, vagy különösen aktív életmódot éljek. De én dacoltam az esélyekkel. El akarom mesélni a történetemet, hogy más gyerekek is merítsenek belőle erőt. A nehéz helyzetekből is lehet fényesebb jövőbe lépni. Most az a küldetésem, hogy megosszam a történetemet, és élvezzem az élet minden pillanatát. Hálás vagyok, hogy ma itt lehetek, és nagyon köszönöm az orvosoknak, a családomnak és Istennek. Amikor a családom elmeséli, min mentünk keresztül együtt, nehéz hallgatni, és nagyon meghatódok. Hálás vagyok, hogy ma itt lehetek, és profi futballt játszhatok. Nem sokra emlékszem, mert akkor még nagyon kicsi voltam, de még mindig járok a kórházba ellenőrzésre. Őrületes belegondolni abba, ami történt, és ez azt jelenti, hogy nem veszem természetesnek az életet és a lehetőségeket, amikkel rendelkezem.”