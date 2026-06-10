Nádai Anikó férje, Hajmásy Péter komoly döntésre szánta el magát
Végre beteljesülhet régóta dédelgetett álma. Nádai Anikó férje másfél éve várt erre a pillanatra.
Hajmásy Péter, - avagy ahogy sokan ismerik - Hagyma nemrég komoly szívműtéten esett át. Nádai Anikó férje a közel 6 órás operáció óta fokozatosan tér vissza a mindennapi tevékenységekhez, mint például az edzéshez is. Most pedig egy másfél éves álom válhat valóra, Hagyma ugyanis beleveti magát valami igazán izgalmasba.
Nádai Anikó férje, Hajmásy Péter másfél évet várt erre a pillanatra
Hajmásy Péter Instagram-posztban osztotta meg, hogy már nem bír tovább várni régóta dédelgetett álmára. Ez pedig nem más, mint a kertépítés. Úgy érzi, most jött el az idő, hogy nem vár tovább és belevágja magát ő maga a munkálatokba.
Persze nem maradhatott el egy-két vicces megjegyzés sem a poszt alatt, amiben arra utaltak Nádai Anikó férjének barátai, hogy a férfi naivitásnak is vannak határai és nem biztos, hogy minden olyan gördülékeny lesz, mint elképzelte. Persze Hagyma ennek ellenére örömmel veti bele magát a munkába és lassan, de biztosan építi fel családi kertjüket.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre