Nádai Anikó férje, Hajmásy Péter komoly döntésre szánta el magát

Hajmásy Péter, - avagy ahogy sokan ismerik - Hagyma nemrég komoly szívműtéten esett át. Nádai Anikó férje a közel 6 órás operáció óta fokozatosan tér vissza a mindennapi tevékenységekhez, mint például az edzéshez is. Most pedig egy másfél éves álom válhat valóra, Hagyma ugyanis beleveti magát valami igazán izgalmasba.

Végre beteljesülhet Nádai Anikó férjének álma

Fotó: MW

Nádai Anikó férje, Hajmásy Péter másfél évet várt erre a pillanatra

Hajmásy Péter Instagram-posztban osztotta meg, hogy már nem bír tovább várni régóta dédelgetett álmára. Ez pedig nem más, mint a kertépítés. Úgy érzi, most jött el az idő, hogy nem vár tovább és belevágja magát ő maga a munkálatokba.

Persze nem maradhatott el egy-két vicces megjegyzés sem a poszt alatt, amiben arra utaltak Nádai Anikó férjének barátai, hogy a férfi naivitásnak is vannak határai és nem biztos, hogy minden olyan gördülékeny lesz, mint elképzelte. Persze Hagyma ennek ellenére örömmel veti bele magát a munkába és lassan, de biztosan építi fel családi kertjüket.