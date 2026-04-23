Hajmásy Péter visszatért a testmozgáshoz szívműtéte után
Végre visszatérhetett kedvelt hobbijához Nádai Anikó szerelme. Hajmásy Péter 3 év kihagyás után újra edz.
Örömhírt osztott meg Instagram-oldalán Hajmásy Péter. Nádai Anikó szerelme mögött hosszú kihagyás áll, szívműtéte miatt. Most megosztotta követőivel, hogy érzi magát és milyennek érzi a testmozgáshoz való visszatérést.
Hajmásy Péter, avagy ahogy sokan ismerik, Hagyma elmondása szerint hiába sportolt egész életében, így is felszaladt pár kiló a kihagyás és rehabilitáció alatt. Most azonban újra belevág kedvelt hobbijába.
Hajmásy Péter korábban is tudott szívritmuszavaráról, ám egy rutinvizsgálatnál kiderült, a probléma sokkal súlyosabb, mint hitte. A műtétet végül október 18-ára tűzték ki. A beavatkozás során az orvosok azonnal látták, hogy a helyzet rosszabb, mint várták, így egy mechanikus szívbillentyűt is be kellett ültetniük a sportoló mellkasába.
