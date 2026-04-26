FTC-Paks: Nem adja olcsón a bőrét a Fradi, feladta a leckét az ETO-nak

A címvédésért, egyben sorozatban a nyolcadik NB I-es bajnoki aranyért küzdő Ferencváros hazai pályán legyőzte a tartalékos paksiakat a labdarúgó-élvonal 31. fordulójában. Az FTC-Paks meccs 2-0-s megnyerésének igazi értéke este Debrecenben, a DVSC-ETO rangadón (19.30, tv: M4 Sport) derül ki.

A kétgólos Lenny Joseph volt az FTC-Paks meccs hőse Fotó: Polyák Attila

A szezon utolsó három fordulójának a győriek mögött hárompontos hátrányban nekivágó FTC ezúttal nem hibázhatott az utóbbi évekbeli mumusa ellen. Nem is tette, visszavette a vezetést az ETO-tól - kérdés, hogy csak átmenetileg vagy tartósabban-e. A szezonbeli teljesítménye alapján a világ legeredményesebb gólszerzői közé tartozó Franko Kovacevic már a 8. percben csak centikkel vétette el a meccs első helyzetét. Sérülés miatt azonban már az első negyedóra végén le kellett ő cserélnie Robbie Keane vezetőedzőnek (O'Dowda állt be helyette, de az addig a bal szélen játszó Gruber húzódott előre a csatárposztra).

FTC-Paks: Lenny Joseph döntött

Aztán a tartalékos paksiak percei jöttek: a túloldalon előbb Gomez tizenhatoson belüli kezezését ítélte vétlennek a VAR-vizsgálat, majd Vécsei került gólhelyzetbe, de a paksi játékos közelről csúnyán a Fradi kapuja fölé fejelt. A 42. percben mégis a hazaiak szereztek vezetést: szöglet után Lenny Joseph lőtt közelről a paksiak hálójába (1-0).

A szünetben becserélt paksi Ádám Martin rekordgyanúsan, 11 másodperc múltán sárga lapot kapott könyöklésért, de a Fradi is gyorsan szerezhetett volna újabb gólt: Kanikovszki, Corbu és Joseph révén egymás után alakította – és hagyta ki – a helyzeteket a mind nagyobb fölénybe került Keane-csapat. Aztán a 66. percben előbb beállt a paksiak korábbi Fradi-sztár legendája, Böde Dániel, majd a másik vendégcsere, Máté Csaba hibája után Joseph balról, a bal alsóba helyezve megduplázta az FTC-vezetést (2-0).

Ezt követően előbb Joseph triplázását úszta meg a Paks, majd Böde életerős lövéssel dolgoztatta meg Dibuszt, aztán a 86. percben Marius Corbut állította ki Bogár Gergő játékvezető.

A Fradi legközelebb május 3-án, vasárnap 16 órától Újpesten játszik, majd két héttel később (a ZTE elleni Magyar Kupa-döntője után) a zalaegerszegieket fogadja az NB I zárófordulójában.