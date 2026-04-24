Varga Barnabást lepipálja az utóda, Ronaldót is veri az új Fradi-csatár

Az ETO ellen szerdán 11-esekkel megnyert Magyar Kupa-elődöntőn Franko Kovacevic szerezte az FTC első gólját. A januárban az AEK Athenhoz igazolt Varga Barnabás utódaként 3 millió euróért (1,1 milliárd forint) szerződtetett horvát csatár egyelőre nem annyira eredményes, mint addig a szlovén Celjében volt, de a 16 tétmeccsen lőtt 6 találata kezdésként egyáltalán nem rossz. Az egész 2025–26-os futballszezonban szórt 31 góljával pedig egyenesen a világelithez tartozik.

Varga Barnabás utóda, Franko Kovacevic a 12. legtöbb gólt szerezte ebben a szezonban az élvonalbeli klubok meccsein Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Kovacevic ősszel 28 tétmérkőzésen 25-ször talált be az ellenfelek kapujába, azaz összesen már 31 gólt szerzett ebben az idényben. Ezzel jelenleg a világ 12. legeredményesebb csatára, ami az első osztályú bajnoki, valamint a hazai és nemzetközi kupaszereplést illeti.

Varga Barnabás–Cristiano Ronaldo: 26-26

A Csakfoci kiszúrta góllövőlistát egyébként a Bayern Müchen angol centere, Harry Kane vezeti, míg a francia Real Madrid-csatár Kylian Mbappé második, a Manchester Cityt erősítő norvég Erling Haaland pedig ötödik. Kovacevic mögé is jutnak bőven klasszisok: például a magyar válogatott ír réme, Troy Parrott (AZ Alkmaar) 30 szezonbeli góllal a 15., míg a 27. helyezett Cristiano Ronaldo ugyanúgy 26 gólnál tart a szaúdi al-Nasszrben, ahogy Varga Barnabás a Fradiban, majd a görög AEK-ben jutott eddig a számig.