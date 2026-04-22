Varga Barnabás visszatért, és máris feladatot kapott a Fradinál

Újra a Népligetben tűnt fel a magyar válogatott támadó. Varga Barnabás alighogy megérkezett, máris feladatott adtak neki a Fradinál.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.22. 12:45
Varga Barnabás január elején búcsút intett a Ferencvárosnak, és a görög élvonalban szereplő AEK Athénhoz igazolt. A csapata legutóbb magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a PAOK ellen, ezt követően pedig a vezetőedző, Marko Nikolic négynapos pihenőt engedélyezett játékosainak. A magyar válogatott támadó a szünetet kihasználva hazautazott, és első útja a Népligetbe vezetett, ahol korábbi csapattársai máris „munkára fogták”.

Varga Barnabás találkozott a Fradi játékosaival (Fotó: Adam Molnar)

Varga Barnabás kávét szolgált fel a volt csapattársainak 

A fradi.hu egy rövid interjút készített Varga Barnabással, amely során a riporter egy vicces jelenetet értett félre: azt látta, hogy a magyar támadó éppen kávét vett a korábbi csapattársainak. A helyzetre maga a játékos is mosolyogva reagált:

Nem-nem, én csak felszolgáltam nekik a kávékat, nem én álltam a cechet, hál’ istennek

– tisztázta a helyzetet Varga, aki ezek szerint máris „feladatot” kapott a Fradinál.

Varga azt is megemlítette, hogy csütörtökig biztosan Magyarországon tartózkodik, így jó eséllyel a helyszínen tekinti meg a szerda esti (20:00, Tv: M4 Sport) FTC–ETO Magyar Kupa-elődöntőt.

Nagyon jó volt újra találkozni a srácokkal, amikor aláírtam a görögökhöz, akkor nem is igazán tudtam elköszönni a Fraditól úgy, ahogy akartam. Öröm volt visszatérni egy kicsit, csütörtökig most Magyarországon leszek

– mondta a támadó, aki természetesen Robbie Keane vezetőedzővel is találkozott.

@fradimedia Varga Barni ellátogatott a csapatunk edzésére 💚 Az AEK Athénnál is gólokkal, gólpasszokkal jelentkező ex-támadónk, kihasználva a hellén bajnoki szünetet, meglátogatta korábbi társait.🫶🏻 #fyp #vargas #fy #vargabarni #football ♬ původní zvuk - JEREME S14

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
