Varga Barnabás visszatért, és máris feladatot kapott a Fradinál
Újra a Népligetben tűnt fel a magyar válogatott támadó. Varga Barnabás alighogy megérkezett, máris feladatott adtak neki a Fradinál.
Varga Barnabás január elején búcsút intett a Ferencvárosnak, és a görög élvonalban szereplő AEK Athénhoz igazolt. A csapata legutóbb magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a PAOK ellen, ezt követően pedig a vezetőedző, Marko Nikolic négynapos pihenőt engedélyezett játékosainak. A magyar válogatott támadó a szünetet kihasználva hazautazott, és első útja a Népligetbe vezetett, ahol korábbi csapattársai máris „munkára fogták”.
Varga Barnabás kávét szolgált fel a volt csapattársainak
A fradi.hu egy rövid interjút készített Varga Barnabással, amely során a riporter egy vicces jelenetet értett félre: azt látta, hogy a magyar támadó éppen kávét vett a korábbi csapattársainak. A helyzetre maga a játékos is mosolyogva reagált:
Nem-nem, én csak felszolgáltam nekik a kávékat, nem én álltam a cechet, hál’ istennek
– tisztázta a helyzetet Varga, aki ezek szerint máris „feladatot” kapott a Fradinál.
Varga azt is megemlítette, hogy csütörtökig biztosan Magyarországon tartózkodik, így jó eséllyel a helyszínen tekinti meg a szerda esti (20:00, Tv: M4 Sport) FTC–ETO Magyar Kupa-elődöntőt.
Nagyon jó volt újra találkozni a srácokkal, amikor aláírtam a görögökhöz, akkor nem is igazán tudtam elköszönni a Fraditól úgy, ahogy akartam. Öröm volt visszatérni egy kicsit, csütörtökig most Magyarországon leszek
– mondta a támadó, aki természetesen Robbie Keane vezetőedzővel is találkozott.
