Varga Barnabás visszatért, és máris feladatot kapott a Fradinál

Varga Barnabás január elején búcsút intett a Ferencvárosnak, és a görög élvonalban szereplő AEK Athénhoz igazolt. A csapata legutóbb magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a PAOK ellen, ezt követően pedig a vezetőedző, Marko Nikolic négynapos pihenőt engedélyezett játékosainak. A magyar válogatott támadó a szünetet kihasználva hazautazott, és első útja a Népligetbe vezetett, ahol korábbi csapattársai máris „munkára fogták”.

Varga Barnabás találkozott a Fradi játékosaival (Fotó: Adam Molnar)

Varga Barnabás kávét szolgált fel a volt csapattársainak

A fradi.hu egy rövid interjút készített Varga Barnabással, amely során a riporter egy vicces jelenetet értett félre: azt látta, hogy a magyar támadó éppen kávét vett a korábbi csapattársainak. A helyzetre maga a játékos is mosolyogva reagált:

Nem-nem, én csak felszolgáltam nekik a kávékat, nem én álltam a cechet, hál’ istennek

– tisztázta a helyzetet Varga, aki ezek szerint máris „feladatot” kapott a Fradinál.

Varga azt is megemlítette, hogy csütörtökig biztosan Magyarországon tartózkodik, így jó eséllyel a helyszínen tekinti meg a szerda esti (20:00, Tv: M4 Sport) FTC–ETO Magyar Kupa-elődöntőt.

Nagyon jó volt újra találkozni a srácokkal, amikor aláírtam a görögökhöz, akkor nem is igazán tudtam elköszönni a Fraditól úgy, ahogy akartam. Öröm volt visszatérni egy kicsit, csütörtökig most Magyarországon leszek

– mondta a támadó, aki természetesen Robbie Keane vezetőedzővel is találkozott.