RETRO RÁDIÓ

Varga Barnabás négy meccs óta gólképtelen az AEK-nál

Az AEK Athén a PAOK-ot fogadta a görög labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásában. Varga Barnabás végig a pályán töltötte a mérkőzést.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.19. 19:04
Vasárnap rendezték a görög bajnokság felső házi rájátszásának második fordulóját. Az Olympiakosz elleni győzelem után Varga Barnabás a PAOK ellen is kezdőként kapott lehetőséget, a magyar csatárnak azonban ezúttal sem sikerült betalálnia, immár négy mérkőzés óta gólképtelen.

 Varga Barnabással a kezdőben nyert rangadót az AEK Athén Fotó: AEK Athén/ Facebook

Az athéniak az első félidőben egy öngól révén jutottak vezetéshez, majd a szünet után Koita duplázta meg az előnyt. A vendégek lövésig is ritkán jutottak, míg az AEK több ziccert is elpuskázott. A hajrában Pineda találatával alakult ki a 3-0-s végeredmény. Ezzel a győzelemmel az athéniak négy fordulóval a bajnokság vége előtt nyolcpontos előnyre tettek szert, amely azonban öt pontra csökkenhet, amennyiben az Olympiakosz is győzni tud a fordulóban.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
