Varga Barnabás négy meccs óta gólképtelen az AEK-nál
Az AEK Athén a PAOK-ot fogadta a görög labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásában. Varga Barnabás végig a pályán töltötte a mérkőzést.
Vasárnap rendezték a görög bajnokság felső házi rájátszásának második fordulóját. Az Olympiakosz elleni győzelem után Varga Barnabás a PAOK ellen is kezdőként kapott lehetőséget, a magyar csatárnak azonban ezúttal sem sikerült betalálnia, immár négy mérkőzés óta gólképtelen.
Varga Barnabásék lemosták az ellenfelet a pályáról
Az athéniak az első félidőben egy öngól révén jutottak vezetéshez, majd a szünet után Koita duplázta meg az előnyt. A vendégek lövésig is ritkán jutottak, míg az AEK több ziccert is elpuskázott. A hajrában Pineda találatával alakult ki a 3-0-s végeredmény. Ezzel a győzelemmel az athéniak négy fordulóval a bajnokság vége előtt nyolcpontos előnyre tettek szert, amely azonban öt pontra csökkenhet, amennyiben az Olympiakosz is győzni tud a fordulóban.
Hírlevél-feliratkozás
