Varga Barnabás négy meccs óta gólképtelen az AEK-nál

Vasárnap rendezték a görög bajnokság felső házi rájátszásának második fordulóját. Az Olympiakosz elleni győzelem után Varga Barnabás a PAOK ellen is kezdőként kapott lehetőséget, a magyar csatárnak azonban ezúttal sem sikerült betalálnia, immár négy mérkőzés óta gólképtelen.

Varga Barnabásék lemosták az ellenfelet a pályáról

Az athéniak az első félidőben egy öngól révén jutottak vezetéshez, majd a szünet után Koita duplázta meg az előnyt. A vendégek lövésig is ritkán jutottak, míg az AEK több ziccert is elpuskázott. A hajrában Pineda találatával alakult ki a 3-0-s végeredmény. Ezzel a győzelemmel az athéniak négy fordulóval a bajnokság vége előtt nyolcpontos előnyre tettek szert, amely azonban öt pontra csökkenhet, amennyiben az Olympiakosz is győzni tud a fordulóban.